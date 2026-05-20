Exclusiv Radu Miruță: Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din faliment pentru programul SAFE cu Rheinmetall

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri la „Interviurile Adevărul” că Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din faliment, pentru că este singura soluție ca România să producă nave împreună cu Rheinmetall prin programul SAFE.

„Navele de patrulare se vor face de Rheinmetall la Șantierul Damen Mangalia 2 Mai, visa-avis de oferta celor de la Damen. Oferta Damen era pe altceva, pe alte capabilități.

Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment. E singura variantă. Obligația pentru Rheinmetall este să facă aceste nave la Mangalia. S-a semnat obligația pe care România o pune. Rheinmetall poate să accepte sau poate să nu accepte. Asta este limita României, impusă prin CSAT”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Întrebat când se deblochează SAFE, ministrul a spus că dacă nu se rezolvă foarte repede, aceste contracte nu vor mai putea fi încheiate. Ministerul de Finanțe așteaptă semnătura CE ca să continuăm demersurile.

„Dacă întârziem va fi o mare problemă, pentru că și alte țări au programele lor. Pe noi ne interesează să se producă în România. Acei 3-4 șmecheri care au ajuns 30 sunt foarte deranjați pentru că nu mai vrem ca acei bani să plece din România”, a declarat Miruță, referindu-se la unele contracte din trecut care trebuiau să genereze producție în România și au ajuns în alte țări ale companiilor care veniseră cu ofertele.

Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență care permite statului să preia activele funcționale ale unor companii considerate strategice pentru industria de apărare, aflate în faliment.

În acest scenariu, statul ar putea cumpăra Damen Mangalia la valoarea de lichidare.

Mișcarea vine în contextul în care Rheinmetall și gigantul maritim MSC au anunțat oficial că vor să investească împreună în șantierul naval.

„Preluarea șantierului naval din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru industria navală și de apărare din România”, au transmis cele două companii într-un comunicat comun.

Planul vizează transformarea șantierului într-un centru industrial cu dublă utilizare:

construcții navale civile;

construcții navale militare.

Rheinmetall vrea să transforme Mangalia într-un hub european

Gigantul german Rheinmetall, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de apărare, este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania are în plan construirea la Mangalia a patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

„Șantierul Naval Mangalia poate deveni un important centru european de producție pentru construcții navale”, au transmis reprezentanții Rheinmetall.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, declara recent că cele patru nave de patrulare vor fi construite la Mangalia și că modernizarea șantierului va fi coordonată de grupul german.