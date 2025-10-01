Nazare: Ținta de deficit de 8,4% atinsă prin rectificarea bugetară este semnal pozitiv pentru piețe. Ce se întâmplă cu TVA-ul și taxele în 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, 1 octombrie, că rectificarea bugetară adoptată aduce România într-o zonă de proiecție a bugetului de stat și respectă ținta de deficit.

„Era un mesaj necesar și așteptat. Ținta de deficit inclusă în această rectificare bugetară este de 8,4%, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei”, a precizat Nazare.

Oficialul a explicat că negocierile pentru această țintă au fost complexe: „Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foarte importantă, pentru că a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu comisarul Dombrovskis și s-a închis prin discuția pe care a avut-o primul ministru Ilie Bolojan la Bruxelles. Dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8%, am fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde, ceea ce ar fi pus presiune pe investiții.”

Rectificarea urmărește menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, care depășește 150 de miliarde de lei, și reglarea sumelor pentru zona de împrumut, în special alocate PNRR pentru ministere cheie care și-au epuizat capitolele bugetare. „Discutăm de Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Economiei. Toate aceste ministere nu mai aveau zone disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin această rectificare am reglat aceste probleme; sunt în jur de 5 miliarde destinate acestei zone”, a adăugat Nazare.

Ministrul a subliniat că adoptarea rectificării bugetare transmite „un semnal foarte bun nu doar către Comisie, ci și către piețe”, și a remarcat că „nu sunt foarte mulți miniștri mulțumiți, mai degrabă nemulțumiți”.

„Transmitem un semnal foarte bun, nu doar către Comisie, dar și către piețe, că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem, facem”, a spus ministrul.

Potrivit ministrului, PIB-ul estimat la începutul anului de 1.912 miliarde de lei este revizuit în rectificare la 1.902 miliarde de lei, iar creșterea economică prognozată a scăzut de la 2,5% la 0,6%.

„Toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului și, prin discuții intensive cu toți ordonatorii de credit, am reușit să ajungem la un compromis rezonabil, exprimat prin această rectificare”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor esențiale: „Sumele adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, salarii, pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite.”

Referitor la anul viitor, ministrul a declarat: „Nu avem în plan în acest moment o creștere a TVA pentru 2026 și o creștere a taxelor. Horeca este un caz aparte, așteptăm analiza. Vom discuta în coaliție și vom lua o decizie.”

Nazare a anunțat că, din noiembrie, va începe construcția unui nou buget de stat „pe alte coordonate, astfel încât anul viitor să nu mai fim în situația de a face o rectificare bugetară similară cu aceasta.”