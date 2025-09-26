search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Rectificarea bugetară, discutată de Nazare și Bolojan. Proiectul intră în consultare publică de luni

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia s-a discutat calendarul actualizat al rectificării bugetare, în contextul solicitărilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Potrivit oficialului, proiectul va fi publicat luni în consultare publică.

Proiectul va fi publicat luni în consultare publică. FOTO: Facebook/Alexandru Nazare
„Discuţie la Finanţe în această dimineaţă cu Premierul Ilie Bolojan. Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică”, a transmis Nazare, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că dialogul despre rectificarea bugetară va continua în zilele următoare, urmând ca proiectul să fie adoptat până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Totodată, ministrul a arătat că discuţiile cu premierul au vizat şi direcţiile majore pentru ANAF şi Vamă. Cele două instituţii au un mandat ferm de a contribui la creşterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale şi la consolidarea încrederii publice în funcţionarea lor.

„Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate”, a subliniat Nazare.

Potrivit acestuia, ANAF îşi propune accelerarea finalizării marilor investigaţii aflate în derulare şi comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. În paralel, Vama are misiunea de a-şi consolida rolul de instituţie esenţială a statului şi de partener al contribuabililor corecţi, printr-o activitate fermă şi consecventă.

„O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamǎ”, a mai adăugat ministrul Finanţelor.

