Video Nazare, despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde, dar menținem 150 de miliarde pentru investiții

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut sâmbătă precizări privind rectificarea bugetară, arătând că ordonatorii de credite nu vor primi întreaga sumă de 80 de miliarde de lei solicitată, însă resursele necesare pentru funcționarea instituțiilor vor fi asigurate. În același timp, 150 de miliarde de lei vor fi menținute pentru investiții.

„Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esențiale pentru a acoperi nevoile de astăzi ale României – pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate și investiții”, a spus ministrul într-un clip postat pe Facebook.

Nazare a explicat că resursele disponibile vor fi realiniate cu un spațiu fiscal restrâns, iar discuțiile cu fiecare ordonator de credite continuă pentru a se asigura finanțarea necesară.

„Bineînțeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în așa fel încât aceștia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat el.

Ministrul a menționat că a discutat rectificarea și cu premierul Ilie Bolojan și că publicarea acesteia va avea loc luni, conform planului, în cadrul ședinței de Guvern.