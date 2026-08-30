 Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant | adevarul.ro
search
Duminică, 30 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Motorina s-ar putea ieftini de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a decis să crească, temporar, discountul aplicat accizei, de la 20% la 25%. Măsura este valabilă până pe 15 septembrie și ar putea împinge prețul unui litru de motorină sub pragul de 10 lei la unele benzinării, după recordurile atinse în ultimele săptămâni.

Colaj foto cu o pompă de carburant peste un grafic care indicp scădere și butoaie de motorină
Prețurile motorinei vor scădea cu 85 de bani la la 1 septembrie Foto: arhivă

Raportat la prețurile de sâmbătă, 29 august, diferența rezultată din noua reducere a accizei ar fi suficientă pentru ca motorina standard să coboare mult sub 10 lei.

Reducerea suplimentară a accizei este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, ceea ce înseamnă 70,1 bani pe litru înainte de TVA și aproximativ 84,8 bani pe litru după aplicarea TVA. Dacă întreaga reducere fiscală este transferată în prețul plătit de consumator, motorina de la Petrom și Socar, unde litrul costă în prezent 10,14 lei, ar ajunge la aproximativ 9,29 lei.

La OMV, MOL și Rompetrol, unde motorina standard este cotată la 10,20 lei pe litru, prețul ar putea coborî la aproximativ 9,35 lei, iar la Lukoil, de la 10,40 lei, ar ajunge la aproximativ 9,55 lei.

Calculul presupune transmiterea integrală în prețul final a economiei rezultate din reducerea accizei și TVA aferent. În realitate, prețul afișat la pompă poate varia în funcție de evoluția cotațiilor internaționale, a cursului valutar și a marjelor comerciale.

Cum se schimbă acciza de la 1 septembrie

Ministerul Finanțelor majorează, pentru perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%.

Noua ajustare înseamnă o diminuare cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Raportată la un litru, reducerea de 701,07 lei la 1.000 de litri înseamnă 0,70107 lei, adică aproximativ 70 de bani înainte de TVA. La cota actuală de TVA de 21%, economia ajunge la aproximativ 0,848 lei pe litru, respectiv aproape 85 de bani.

Astfel, dacă întreaga reducere fiscală suplimentară este transferată în prețul de la pompă, un șofer care cumpără 50 de litri ar economisi aproximativ 42,4 lei la fiecare alimentare.

La 100 de litri, economia ar fi de aproximativ 84,8 lei, iar pentru 500 de litri ar ajunge la aproximativ 424 de lei.

Cum ar arăta prețurile la pompă

Pornind de la prețurile de sâmbătă, 29 august, și presupunând că întreaga reducere de aproximativ 84,8 bani pe litru este transferată către consumator, rezultatul ar fi următorul:

  • Petrom: 10,14 lei/l - aproximativ 9,29 lei/l
  • Socar: 10,14 lei/l - aproximativ 9,29 lei/l
  • OMV: 10,20 lei/l - aproximativ 9,35 lei/l
  • MOL: 10,20 lei/l - aproximativ 9,35 lei/l
  • Rompetrol: 10,20 lei/l - aproximativ 9,35 lei/l
  • Lukoil: 10,40 lei/l - aproximativ 9,55 lei/l

Calculul folosește o reducere estimată de 0,85 lei/litru, corespunzătoare reducerii de 25% a accizei, inclusiv efectul TVA aferent.

Calculul este o estimare și presupune că reducerea fiscală se reflectă integral în prețul final. Stațiile pot modifica prețurile și din alte motive, astfel încât prețul efectiv afișat la pompă poate fi diferit.

Carburanții, mai scumpi chiar și cu acciza redusă. De ce plafonarea nu a ajutat șoferii. Economist: „Singurul efect a fost eliminarea unor jucători din piață”

De ce nu se ieftinește motorina în aceeași măsură cu petrolul

Reducerea accizei poate avea un efect direct asupra prețului final, însă evoluția motorinei este determinată de mai multe componente. Cotația petrolului este importantă, dar între barilul de țiței și litrul de motorină vândut la pompă se află costurile de rafinare, transport și distribuție, fiscalitatea și marjele comerciale.

Silviu Gresoi, expert în energie, a explicat pentru „Adevărul” că motorina nu intrase într-un trend clar de ieftinire și că prețurile puteau oscila cu câțiva bani, în funcție de cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare.

Potrivit expertului, o eventuală scădere a petrolului pe piețele internaționale nu se transmite automat și în aceeași proporție la stațiile de carburant. Piața produselor rafinate poate avea propria dinamică, iar costurile și marjele din această etapă pot menține prețul motorinei la un nivel ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește.

De aceea, pentru prețul plătit de șofer contează nu doar cât costă un baril de petrol, ci și cât costă transformarea acestuia în motorină și aducerea produsului până la pompă.

Motorina a fost deja una dintre cele mai mari probleme ale pieței carburanților

România a trecut în această vară printr-o creștere puternică a prețurilor la carburanți. În iulie, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană.

Motorina a fost în centrul acestei evoluții, ajungând în unele stații la peste 10,50 lei pe litru.

În august, intervenția statului a schimbat temporar dinamica. Reducerea accizei pentru motorina standard a fost de 20% în perioada 16–31 august, iar de la 1 septembrie aceasta este majorată la 25%.

Noua reducere este rezultatul reevaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Ministerul Finanțelor arată că, pentru perioada 1–15 septembrie, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de +25,45%, ceea ce a dus, potrivit formulei legale, la extinderea reducerii la pragul de 25%.

Prețurile motorinei ar putea continua să scadă. Cât costă litrul duminică la principalele benzinării

Ce poate urma pentru prețul motorinei

Pe termen scurt, reducerea accizei oferă un efect direct asupra prețului final, în condițiile în care reducerea fiscală este transmisă către consumator.

În același timp, prețul motorinei va continua să depindă de evoluția petrolului, a cursului valutar și a marjelor de rafinare. Silviu Gresoi estima pentru „Adevărul” că piața putea rămâne într-o zonă ridicată, cu variații de câțiva bani, în funcție de acești factori.

O ieftinire consistentă la pompă ar necesita, prin urmare, mai mult decât o simplă scădere a cotației petrolului. Ar trebui să se reducă și presiunile de pe piața produselor rafinate, în timp ce evoluția cursului valutar și a taxelor rămâne, de asemenea, importantă.

Datele Eurostat pentru iulie 2026 arată că România a avut cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană pentru prețurile carburanților și lubrifianților utilizați pentru transportul personal, de 24,2%. Media europeană a fost de 16,9%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
digi24.ro
image
Un alpinist și-a scos telefonul în timp ce era blocat pe o stâncă, la 80 de metri înălțime. S-a cățărat fără echipament
stirileprotv.ro
image
Cine este omul de afaceri condamnat care a condus-o pe Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, la DNA. Gândul l-a contactat pe Cuciureanu, care a povestit cum s-au cunoscut. De numele lui se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cu Irina Loghin
gandul.ro
image
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
mediafax.ro
image
Marius Baciu, MM Stoica și jucătorii, întâlnire cu fanii FCSB. Ce promisiune le-au făcut suporterilor
fanatik.ro
image
Ucraineanul recrutat de ruși care pregătea un atentat la București, căutat și în Germania: A ascuns arme de foc și muniție la periferia Berlinului
libertatea.ro
image
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de ajutorul Finlandei în Arctica. Rusia și China, marile amenințări
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Până aici: s-a cerut demisia lui Mirel Rădoi, iar turcii au huiduit un român la fiecare atingere!
digisport.ro
image
Ce sacrificii face Daniela Gyorfi pentru a-și întreține imaginea: „Te costă tot”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Scuza unui turist salvat de la înec, în Eforie Nord: "M-a luat valul"
observatornews.ro
image
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
cancan.ro
image
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Hainele returnate magazinelor online nu ajung întotdeauna din nou la vânzare. Ce se întâmplă cu ele
playtech.ro
image
Portarul lui Dinamo împrumutat la Corvinul, Codruț Sandu, motiv de scandal între fani și conducere: „De ce a jucat împotriva noastră?”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Daniel Bîrligea, debut oficial în Italia la Fiorentina - Frosinone 0-3! Ce a făcut fostul vârf de la FCSB
digisport.ro
image
Ce a pățit părintele Alexandru Balaban la MasterChef: „Scărlătescu m-a terorizat”. Cum a ajuns să gătească în sutană?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Anunț pentru seniori privind deciziile de pensionare! Legea s-a schimbat din 19 august
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”
click.ro
image
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
image
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”

OK! Magazine

image
De la spital, direct pe tron. Femeia care era la un pas de moarte este acum Regina Norvegiei. Schimbarea care-i amenință sănătatea