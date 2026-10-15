Motorina ar putea rămâne scumpă până în a doua jumătate a anului 2027. De ce nu se vor ieftini carburanții chiar dacă scade prețul petrolului

Motorina ar putea rămâne insuficientă pe piețele internaționale până în a doua jumătate a anului 2027, avertizează Agenția Internațională pentru Energie, în contextul reducerii exporturilor din Rusia și Orientul Mijlociu și al scăderii stocurilor. Chiar dacă producția de petrol își va reveni, deficitul de combustibil rafinat riscă să mențină prețurile ridicate și să alimenteze inflația, inclusiv prin costurile mai mari ale transporturilor și mărfurilor.

Motorina nu se va ieftini prea curând Foto: arhivă

Motorina ar putea rămâne insuficientă pe piețele internaționale până în a doua jumătate a anului 2027, chiar dacă producția mondială de petrol își va reveni anul viitor. Avertismentul vine de la Agenția Internațională pentru Energie (AIE), care arată că perturbările provocate de conflictele din Orientul Mijlociu și Rusia au redus exporturile, au accelerat consumul stocurilor și au împins prețurile produselor rafinate la niveluri record.

Problema este că revenirea ofertei de țiței nu înseamnă automat și o revenire rapidă a disponibilității motorinei. Între petrolul extras și combustibilul ajuns la consumator există o etapă esențială: rafinarea. Dacă rafinăriile sunt avariate, funcționează sub capacitate sau nu pot livra suficient combustibil, piața poate rămâne tensionată chiar și atunci când oferta de petrol brut începe să crească.

Pentru consumatori, această diferență contează direct. Motorina este esențială pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și numeroase activități industriale. Atunci când combustibilul se scumpește, companiile se confruntă cu costuri mai mari, care pot fi transferate, total sau parțial, în prețurile bunurilor și serviciilor.

Exporturile din Rusia și Orientul Mijlociu au scăzut puternic

Potrivit AIE, exporturile de motorină din Rusia și Orientul Mijlociu au fost cu 1,3 milioane de barili pe zi mai mici în septembrie decât ar fi fost în absența acestor perturbări, echivalentul a aproximativ 4,5% din cererea mondială estimată pentru motorină și combustibil de încălzire în acest an. Pierderile au fost compensate doar parțial de livrări mai mari din alte regiuni.

În paralel, stocurile de petrol și produse petroliere au continuat să scadă. La sfârșitul lunii septembrie, rezervele mondiale monitorizate de AIE erau cu 509 milioane de barili sub nivelul de la sfârșitul lunii februarie, înaintea escaladării conflictului. Stocurile terestre au ajuns la cele mai reduse niveluri din cel puțin 2016, potrivit agenției.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât stocurile ar trebui, în mod normal, să se refacă înaintea sezonului rece, când crește cererea pentru combustibili de încălzire. În schimb, perturbările aprovizionării au obligat piața să consume din rezerve într-un moment în care ar fi fost necesară acumularea lor.

AIE estimează că activitatea rafinăriilor se va redresa spre sfârșitul anului 2026 și în 2027. Totuși, revenirea producției nu va compensa imediat deficitul acumulat. Chiar dacă piața motorinei ar putea reveni la un excedent în primul trimestru din 2027, stocurile pierdute în cursul anului 2026 ar putea necesita mai mult timp pentru a fi refăcute. Din acest motiv, agenția anticipează că aprovizionarea va rămâne tensionată până în a doua jumătate a anului viitor.

De ce motorina se scumpește mai mult decât ar sugera prețul petrolului

Unul dintre semnalele cele mai importante ale crizei este diferența tot mai mare dintre prețul petrolului brut și cel al motorinei rafinate.

În septembrie, marjele de rafinare pentru motorină au urcat la niveluri record, apropiate de 95 de dolari pe baril, potrivit datelor prezentate în relatarea Reuters. Aceste marje reflectă diferența dintre valoarea produsului rafinat și costul țițeiului utilizat, înainte de a lua în calcul toate celelalte cheltuieli ale rafinăriei. Nivelul lor ridicat indică faptul că motorina este deosebit de scumpă în raport cu materia primă din care este produsă.

Explicația ține de disponibilitatea limitată a produsului finit. Atacurile asupra infrastructurii energetice, reducerea capacităților de rafinare și dificultățile de transport au afectat atât Rusia, cât și Orientul Mijlociu. În aceste condiții, cumpărătorii concurează pentru volume mai mici de motorină, iar prețurile pot crește mai repede decât cele ale petrolului brut.

Această evoluție arată de ce simpla urmărire a cotației Brent nu este suficientă pentru a anticipa costul carburanților. Petrolul este materia primă, dar prețul motorinei depinde și de capacitatea de rafinare, cererea pentru produsul finit, disponibilitatea stocurilor și costurile de transport.

Motorina rusească nu va ieftini prea mult carburanții în SUA. Cât valorează, de fapt, acordul anunțat de Trump

De ce nu se ieftinesc carburanții imediat când scade petrolul

Prețul de la pompă nu urmează mecanic și instantaneu cotația petrolului. Între cele două există mai multe componente: costul țițeiului, rafinarea, transportul și distribuția, taxele, cursul de schimb și marjele comerciale.

În plus, petrolul brut și motorina au piețe distincte. Chiar dacă prețul petrolului scade, motorina poate rămâne scumpă dacă rafinăriile nu produc suficient sau dacă stocurile sunt reduse. Costurile de transport și primele de risc asociate rutelor maritime pot menține, la rândul lor, presiunea asupra prețurilor.

Există și un decalaj de timp. Carburanții comercializați astăzi pot proveni din achiziții și stocuri constituite anterior, la alte prețuri. De aceea, modificările cotațiilor internaționale se transmit în prețurile finale în funcție de condițiile de aprovizionare și de structura costurilor fiecărui distribuitor.

În sens invers, nici o scădere a petrolului nu garantează o ieftinire proporțională la pompă. Dacă motorina rămâne rară sau costurile de rafinare și transport cresc, reducerea prețului materiei prime poate fi compensată de celelalte componente.

Ce înseamnă criza pentru prețurile din România

Pentru România, evoluția pieței internaționale este importantă deoarece costul carburanților influențează atât bugetele gospodăriilor, cât și activitatea companiilor. Transportatorii, agricultorii și producătorii care folosesc utilaje sau livrează mărfuri sunt expuși direct la variațiile prețului motorinei.

Dacă motorina se menține scumpă, firmele pot încerca să transfere o parte din costurile suplimentare către clienți. Efectul poate apărea în prețurile alimentelor, ale bunurilor transportate și ale unor servicii. Amploarea transferului depinde însă de concurență, de contractele comerciale și de capacitatea companiilor de a absorbi o parte din cheltuieli.

Prețul final din România depinde și de fiscalitate. Accizele și TVA-ul reprezintă componente importante ale prețului la pompă, iar modificările de taxe pot amplifica sau tempera efectul cotațiilor internaționale. Cursul leului față de dolar poate influența, de asemenea, costul aprovizionării, deoarece petrolul și numeroase produse petroliere sunt tranzacționate în dolari.

Scumpire accelerată la pompă: motorina se apropie de 11 lei litrul, iar un plin costă cu 70 de lei mai mult ca în iunie

Diferențele de fiscalitate și de politici publice explică și de ce prețurile pot varia considerabil între state europene, chiar atunci când acestea sunt expuse unor evoluții similare pe piețele internaționale.

Rezervele strategice pot ajuta, dar nu rezolvă imediat problema

Statele membre AIE au început să elibereze petrol și produse petroliere din rezervele de urgență pentru a compensa o parte din pierderile de aprovizionare. Angajamentul inițial de 400 de milioane de barili a fost majorat la 426 de milioane, iar până la sfârșitul lunii septembrie fuseseră eliberați 331 de milioane de barili, potrivit datelor prezentate de agenție.

Aceste volume pot contribui la reducerea presiunii pe termen scurt, însă efectul depinde de ritmul eliberărilor, de tipul produselor disponibile și de destinația lor. Rezervele de țiței nu se transformă instantaneu în motorină: este nevoie de capacități de rafinare și de infrastructură pentru transport și distribuție.

AIE estimează că oferta mondială de petrol va scădea cu 5,8 milioane de barili pe zi în 2026, înainte de a crește cu 7,7 milioane de barili pe zi în 2027. În același timp, agenția anticipează o reducere a cererii mondiale de petrol cu 2,6 milioane de barili pe zi în acest an, pe fondul prețurilor ridicate și al deteriorării perspectivelor economice.

O creștere a ofertei în 2027 ar putea contribui la reechilibrarea pieței petrolului. Totuși, evoluția motorinei va depinde de cât de repede își vor reveni rafinăriile afectate, de reluarea exporturilor și de refacerea stocurilor.