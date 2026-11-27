CBS News a realizat un reportaj în România despre riscurile de securitate din Marea Neagră, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. Jurnaliștii au însoțit militari români în misiunile de identificare și neutralizare a minelor și dronelor în derivă.

Foto: MApN

„În largul Mării Negre, Marina Militară Română este permanent în alertă pentru a identifica și neutraliza resturile periculoase provenite dintr-un război în care România nu este implicată direct.

Este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina despre care se vorbește mai puțin. Acesta ajunge până la granițele NATO și, uneori, pătrunde în apele teritoriale ale Alianței, existând riscul de a atrage NATO și, implicit, Statele Unite în conflict”, notează CBS News.

Publicația citată subliniază că intensificarea incidentelor din Marea Neagră pune în pericol transporturile internaționale de cereale și combustibili.

Potrivit datelor citate de publicație, cel puțin 40 de marinari au murit în Marea Neagră în acest an, față de 25 în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face ca regiunea să fie considerată mai periculoasă pentru navigație.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă, iar în funcție de persoana cu care discuți, unii ar putea susține chiar că este mai importantă (...) în ceea ce privește comerțul mondial.

Orice dezechilibru în transporturile de combustibili și alimente poate avea consecințe la nivel mondial, care pot afecta America la fel de mult ca oricare dintre țările din această regiune”, a declarat colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO.

De asemenea, CBS News arată că efectele războiului se extind dincolo de Marea Neagră, după ce Ucraina a anunțat atacuri asupra unor nave rusești, inclusiv în apropierea teritoriului unor state NATO. România, Bulgaria și Turcia, trei dintre cele șase țări riverane Mării Negre, fac parte din Alianță.

Căpitanul Mihai Iordache, din cadrul Forțelor Navale Române, explică însă că apărarea acestor granițe este mult diferită de cea terestră.

„Nu avem un gard în Marea Neagră care să indice că aceasta este granița noastră și dincolo începe granița altcuiva”, a explicat acesta.

Publicația notează că Marina Română folosește scafandri specializați și drone pentru a cerceta fundul mării și a identifica muniția neexplodată.

Toate acestea se întâmplă într-un moment în care presiunea asupra NATO este în creștere. Vineri, Polonia a acuzat Rusia de „provocare intenționată”, după ce rachete de croazieră rusești au căzut în sud-estul țării.

Marina Română, sub presiune din cauza numărului tot mai mare de incidente

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, dronele au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al unor state NATO. Articolul 5 al Alianței prevede că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor celor 32 de state.

Întrebat dacă NATO se va apăra în cazul în care va fi necesar, O'Donnell a declarat pentru CBS News: „Nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la disponibilitatea și capacitatea NATO de a acționa”.

În Marea Neagră, căpitanul Iordache avertizează că Marina Română este deja suprasolicitată.

„Nu avem suficienți oameni, personal și echipamente pentru a gestiona toate navele comerciale și toate dronele cu care ne confruntăm. Acum patru ani eram pregătiți să gestionăm o mină în derivă, iar în prezent suntem pregătiți să gestionăm zeci de drone în derivă.

Presupun că vom fi pregătiți și în viitor, dar cine știe ce ne rezervă acesta. Ar putea fi mai cald, ar putea fi mai frig, cine știe. Să sperăm că va fi pace”, a declarat acesta pentru CBS News.

Incidentele care implică drone, mine și nave comerciale sunt în creștere accelerată în Marea Neagră, a declarat colonelul Martin O'Donnell.

„În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai în acest an vorbim despre 400-500”, a afirmat acesta.