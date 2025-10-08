Bogdan Ivan, despre depozitele de gaze și riscul unui blackout. „Ceea ce facem noi a fost să fim cu arma la picior, să fim pregătiți”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, 8 octombrie, la finalul Comandamentului Energetic, că România este pregătită atât pentru sezonul rece, cât şi pentru eventualele efecte provocate de ciclonul Barbara, care a adus ploi torenţiale şi vânt puternic în mai multe regiuni ale ţării.

Referindu-se la situaţia meteo, ministrul a precizat că autorităţile au mobilizat sute de echipe în teren, gata să intervină în caz de avarii la reţelele electrice.

„E imprevizibil să spunem unde o să cadă copacii în avans, dar ceea ce facem noi a fost să fim cu arma la picior, ca să zic așa, să fim pregătiți. Avem la nivelul fiecărui operator cel puțin 20-30 de echipe, iar unii operatori au în momentul de față chiar 120 de echipe în teren. Sunt pregătiți”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a adăugat că toate echipele din București, sudul Moldovei și Dobrogea sunt în alertă, fiind pregătite să intervină rapid dacă fenomenele meteo se intensifică.

În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, ministrul Energiei a anunțat că depozitele României sunt umplute în proporție de 95,5%, peste media Uniunii Europene, care este de 82,8%.

„România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media Europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor de la Transgas pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii, la un preț foarte bun, să fie cele care se magazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compresare în vigoare până în 31 martie, dar cu garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a vorbit și despre riscul unui eventual blackout, precizând că România a fost de două ori aproape de o astfel de situație, însă sistemul energetic a făcut față provocărilor.

„Am foarte mare încredere în colegii de la Departamentul Energetic Național că fac tot ceea ce ține de ei pentru a evita astfel de situații. Presiunea cea mai mare există în timpul iernii și există un potențial scenariu în această direcție (n.r. de blackout), în anumite condiții, dar lucrăm la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și dezvoltarea unor sisteme integrate care să ne permită să anticipăm din timp eventualele riscuri. Facem aceste lucruri împreună cu TransElectrica, într-un mod profesionist și aplicat”, a spus ministrul Energiei.