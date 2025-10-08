search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bogdan Ivan, despre depozitele de gaze și riscul unui blackout. „Ceea ce facem noi a fost să fim cu arma la picior, să fim pregătiți”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, 8 octombrie, la finalul Comandamentului Energetic, că România este pregătită atât pentru sezonul rece, cât şi pentru eventualele efecte provocate de ciclonul Barbara, care a adus ploi torenţiale şi vânt puternic în mai multe regiuni ale ţării.

Ministrul Bogdan Ivan. FOTO: arhivă
Ministrul Bogdan Ivan. FOTO: arhivă

Referindu-se la situaţia meteo, ministrul a precizat că autorităţile au mobilizat sute de echipe în teren, gata să intervină în caz de avarii la reţelele electrice.

„E imprevizibil să spunem unde o să cadă copacii în avans, dar ceea ce facem noi a fost să fim cu arma la picior, ca să zic așa, să fim pregătiți. Avem la nivelul fiecărui operator cel puțin 20-30 de echipe, iar unii operatori au în momentul de față chiar 120 de echipe în teren. Sunt pregătiți”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a adăugat că toate echipele din București, sudul Moldovei și Dobrogea sunt în alertă, fiind pregătite să intervină rapid dacă fenomenele meteo se intensifică.

În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, ministrul Energiei a anunțat că depozitele României sunt umplute în proporție de 95,5%, peste media Uniunii Europene, care este de 82,8%.

„România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media Europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor de la Transgas pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii, la un preț foarte bun, să fie cele care se magazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compresare în vigoare până în 31 martie, dar cu garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a vorbit și despre riscul unui eventual blackout, precizând că România a fost de două ori aproape de o astfel de situație, însă sistemul energetic a făcut față provocărilor.

„Am foarte mare încredere în colegii de la Departamentul Energetic Național că fac tot ceea ce ține de ei pentru a evita astfel de situații. Presiunea cea mai mare există în timpul iernii și există un potențial scenariu în această direcție (n.r. de blackout), în anumite condiții, dar lucrăm la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și dezvoltarea unor sisteme integrate care să ne permită să anticipăm din timp eventualele riscuri. Facem aceste lucruri împreună cu TransElectrica, într-un mod profesionist și aplicat”, a spus ministrul Energiei.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Soluția ANRE pentru prețuri mai mici la energie. Cum ar putea fi calculate facturile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani