Ministrul Energiei anunță o anchetă în cazul tragediei din Rahova: „Toţi cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat.

„Sufletul meu este alături de familiile afectate de tragedia din această dimineață. Ce s-a întâmplat este inadmisibil. Imediat după incident am discutat cu Premierul Ilie Bolojan şi cu secretarul de stat Raed Arafat”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre explozia din Sectorul 5, scrie News.

„Am cerut de urgență ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat. Cum au fost soluţionate sesizările primite şi acţiunile întreprinse înainte de explozie. Dacă autorităţile confirmă că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii! Fără excepţie!”, a mai anunţat ministrul Energiei.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat. Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.