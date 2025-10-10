search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministrul Energiei acuză Reuters de informații eronate: „România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din decembrie 2022”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat vineri, după ce agenția internațională de știri Reuters a publicat un articol care ar fi conținut „informații eronate”, potrivit cărora România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Oficialul român a cerut un drept la replică și actualizarea știrii.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: arhivă
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: arhivă

„Astăzi, agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023.

România nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă și respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare. Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Bogdan Ivan a subliniat că România nu face compromisuri în ceea ce privește respectarea obligațiilor sale europene și protejarea securității energetice.

„Dacă există persoane care au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile. În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă”, a mai precizat acesta.

Agenția Reuters publicase o analiză conform căreia România, alături de Croația, Portugalia și Belgia, s-ar afla printre statele Uniunii Europene care au înregistrat creșteri ale valorii importurilor de energie din Rusia în 2025, în pofida sancțiunilor impuse Moscovei.

Potrivit datelor citate de Reuters, Franța, Țările de Jos și Ungaria ar fi, de asemenea, printre țările cu o creștere a importurilor de energie rusească, în contextul războiului din Ucraina.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința
playtech.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Încă o scumpire! Suma în plus care se va regăsi în facturile de curent
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA Ronald Reagan în 1981 (© Wikimedia Commons)
Ronald Reagan înfruntă „imperiul răului”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde