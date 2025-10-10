Ministrul Energiei acuză Reuters de informații eronate: „România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din decembrie 2022”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat vineri, după ce agenția internațională de știri Reuters a publicat un articol care ar fi conținut „informații eronate”, potrivit cărora România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Oficialul român a cerut un drept la replică și actualizarea știrii.

„Astăzi, agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023.

România nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă și respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare. Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Bogdan Ivan a subliniat că România nu face compromisuri în ceea ce privește respectarea obligațiilor sale europene și protejarea securității energetice.

„Dacă există persoane care au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile. În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă”, a mai precizat acesta.

Agenția Reuters publicase o analiză conform căreia România, alături de Croația, Portugalia și Belgia, s-ar afla printre statele Uniunii Europene care au înregistrat creșteri ale valorii importurilor de energie din Rusia în 2025, în pofida sancțiunilor impuse Moscovei.

Potrivit datelor citate de Reuters, Franța, Țările de Jos și Ungaria ar fi, de asemenea, printre țările cu o creștere a importurilor de energie rusească, în contextul războiului din Ucraina.