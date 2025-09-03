Ministrul Alexandru Nazare dezvăluie ce a discutat cu reprezentanții FMI: „Au recunoscut eforturile Guvernului”

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a subliniat că Guvernul acționează cu responsabilitate pentru a asigura o economie sănătoasă, iar dialogul cu FMI confirmă direcția corectă a reformelor fiscale.

Ministrul Finanțelor a dezvăluit subiectele care au fost atinse la întâlnirea cu misiunea FMI în România

Misiunea FMI aflată la București a salutat măsurile recente ale Guvernului României, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a subliniat că ajustările fiscale adoptate nu sunt dictate de partenerii externi, ci fac parte din efortul Guvernului de a asigura o economie sănătoasă și rezilientă.

„Dialog constructiv cu FMI despre viitorul economic al României. Vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza și consolida finanțele publice. Am avut discuții substanțiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic țǎrilor membre, axate pe evoluția economiei românești și pe pachetele de măsuri recente„ a scris ministrul Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Reprezentanții Fondului Monetar Internațional au analizat situația economică a țării noastre

Potrivit șefului de la Finanțe, România se află pe o direcție îmbunătățită, iar FMI a lăudat progresele realizate de Guvern.

„Suntem pe o direcție semnificativ îmbunătățită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente. Reprezentanții FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea genereazǎ dezbateri intense, acționǎm cu deplinǎ convingere asupra necesitǎții lor.

Nu pentru că ne-o spune FMI sau alți parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment” a precizat ministrul Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare dă asigurări că deciziile voluntare sunt mai bune decât cele impuse

„O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă. Vrem o economie sănătoasă şi rezilientǎ, iar tot ceea ce facem în aceastǎ perioadǎ reprezintǎ fundația pe care o reconstruim, şubrezitǎ de deficitul nepermis de ridicat şi de gestionarea deficitarǎ a finanțelor publice din ultimii ani.

Acesta este mesajul pe care l-am transmis şi azi reprezentanților FMI şi pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar” a mai declarat ministrul Finanțelor.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.