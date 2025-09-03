Ilie Bolojan premier sau intrăm în „junk”. Aceasta este miza!

Au înţeles şi şefii partidelor din Coaliţiei şi preşedintele Nicușor Dan. În întâlnirea de ieri de la Cotroceni premierul Bolojan a pus pe masă condiţia: ori fac ce cred eu că e bine pentru ţară, ori demisionez. Şi concluzia a fost, rămâi premier!

Agenţiile de rating, specialiştii de la UE, elita educată a României au văzut şi văd în Bolojan salvatorul naţiei. Şi din trecutul şi experienţa lungă de edil la Oradea şi Bihor, şi din modul în care comunică, şi pentru că nu se lasă păcălit de „fake-uri” precum cel al ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, care i-a propus desfiinţarea posturilor neocupate din administraţie.

Şi Bolojan ştie această miză, şi dilema în care se află PSD, şi mai nou şi UDMR. Cine să vină premier în locul său? Grindeanu care nu e validat de un Congres PSD? Tractoristul din conducerea PSD, Paul Stănescu? Cine altcineva?

Presa cinstită, independentă, elita intelectuală a României, îl susţin pe Bolojan pentru exact acelaşi motiv: este singurul care poate elimina jaful aplicat bugetului de stat de către clientela politică a partidelor.

Nu mă îndoiesc că şi Nicușor Dan a primit semnale directe, neoficiale, în aces sens. Încearcă să-l tempereze pe Bolojan, să nu mai fie aşa de intransingent în discuţiile din Coaliţie, să-i asculte sfaturile şi soluţiile, ceea ce Bolojan nu face, să-i prezinte peste două săptămâni soluţia la reforma administraţiei locale. Nu va conta această cerinţă, pentru că Bolojan a şi declarat că fiecare şef, premier sau preşedinte, lucrează pe „felia” lui. Pe Nicușor Dan îl deranjează faptul că nu are nicio influenţă asupra lui Bolojan, dar asta e. Dar ştie condiţia lui Bolojan: mă acceptaţi aşa, sau adio!

Nici la moţiunile de cenzură nu se aşteaptă vreo surpriză. Ce să facă PSD, dacă ar vota pentru căderea guvernului Bolojan? Şi-ar lua o sarcină, cea de premier, pe care nu o poate duce şi nici nu are cu cine.

PSD şi Grindeanu nu înţeleg nimic din situaţia economică a României. Vin şi propun planuri de relansare economică, ca şi cum economia României ar fi în criză. Nu economia este în suferinţă, privaţii merg bine mersi, atâta timp cât nu li se pun taxe şi impozite exagerate. Situaţia fiscal-bugetară este în comă, ceea ce este altceva. Că nu suntem în stare să colectăm la buget cât alte ţări, de vină este corupţia şi clientelismul partidelor. Sunt două capitole mari: creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor statului. Creşterea veniturilor este mai grea, trebuie digitalizat ANAF-ul şi înlocuiţi şefii corupţi. Reducerea cheltuielilor se poate face prin „pachete” legislative, cu efect imediat.

Ce s-ar întâmpla dacă România intră în „junk”

Bolojan dar şi Ciprian Ciucu au declarat că situaţia fiscal-bugetara a ţării este mai grea decât se ştia. Deficitul bugetar este de 10% şi nu are nicio tendinţă de scădere. Cu pachetele aprobate ne menţinem ratingul de ţară, investitorii şi UE încă au încredere să aducă bani în România. Altfel, vine FMI peste noi şi ştim de la Băsescu ce urmează: tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor!

UE nu se joacă în astfel de situaţii, pentru că ar fi un exemplu prost şi pentru alte ţări din UE. N-am mai putea accesa bani de la UE, nici din PNRR nici din Fondul de Coeziune. Cu războiul Rusia-Ucraina la graniţă, cu dorinţa lui Putin de a ajunge la gurile Dunării, asta ne-ar mai trebui! Să ne lase din braţe CE!

În concluzie nu există alternativă la şefia guvernului, Bolojan este sortit să rămână şi să încerce să salveze ţara de jaful condus de partide. Până la urmă ar reuşi să reducă dezechilibrul bugetar, dacă va fi lăsat să-şi pună în aplicare planurile, cu determinarea pe care i-o ştim. În caz contrar, „junk” scrie pe noi şi ne prăbuşim pentru mulţi ani de acum înainte!