Ministrul Finanțelor anunță câți bani rămân în visteria statului în urma reformelor. Impactul măsurilor este de peste 10 miliarde de lei

Impactul pachetului fiscal adoptat vineri este de 3,7 miliarde de lei, iar al celorlalte pachete de 6,9 miliarde de lei, a anunțat de la pupitrul Guvernului, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Impact bugetar de 10,6 miliarde de lei în urma pachetelor de reformă anunțate de Guvern

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui briefing de presă după aprobarea în şedinţa extraordinară a Guvernului a cinci proiecte legislative dintre cele şase care fac parte din pachetul 2 de reforme, potrivit Agerpres.

Cel de-al şaselea proiect, cel referitor la administraţia publică, urmează să fie discutat duminică.

"Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat, astăzi, România face un pas decisiv pentru a parcurge cu bine următoarele examene din septembrie şi octombrie. E un pas extrem de important pentru a depăşi această perioadă economică dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR în varianta iniţială, acum patru ani, dar angajamentele n-au fost duse la bun sfârşit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvenţă, de modul în care tratăm şi respectăm contribuabili", a afirmat ministrul Finanţelor.

ANAF va fi mai eficient privind colectarea banilor la buget

Potrivit acestuia, pachetul doi fiscal pune în practică noi reguli în privinţa colectării ANAF.

"Acest pachet doi reuşeşte să rezolve nişte probleme structurale legate de modul în care colectăm bani publici, de modul în care tratăm firmele în insolvenţă, de modul în care tratăm eşalonările, regândim eşalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte. El rezolvă o plajă foarte mare de probleme despre care s-a vorbit mult, dar care n-au fost până acum adoptate. Suntem perfect conştienţi că măsurile din pachetul doi nu sunt măsuri uşoare, sunt chestiuni care au fost amânate foarte mult timp şi bineînţeles că românii resimt asta, companiile resimt asta pentru că dozajul acestor măsuri este foarte intens. Aceasta se întâmplă pentru că a fost amânat de ani şi ani de zile", a explicat Nazare.

Şeful finanţelor a precizat că Guvernul este nevoit să adopte aceste măsuri fiscale în vederea evaluării Comisiei Europene, care va avea loc în octombrie.

"Suntem nevoiţi să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situaţie mult mai dificilă prin care am putea trece dacă ne-am pierde calificativul de investiţii, care ar însemna taxe mult mai mari, măsuri mult mai dure, ar însemna o libertate mult mai mică de a lua deciziile pe care noi le considerăm bune şi noi le considerăm optime pentru România în acest moment", a subliniat ministrul de Finanţe.

Ministrul Finanțelor, optimist în privința evaluării agenţiilor de rating

Acesta s-a declarat optimist că ţara noastră va trece cu bine şi de evaluarea agenţiilor de rating.

"Sunt optimist că în evaluarea următoare, din septembrie, a agenţiei de rating Moody's, în urma discuţiilor purtate în ultima săptămână, eforturile pe care le-am făcut vor fi evaluate în mod corect. Sunt optimist, după adoptarea acestui pachet 2, că suntem mult mai aproape de momentul în care să trecem cu bine de luna octombrie, să protejăm posibilitatea de a folosi toate fondurile europene anul viitor, care era în pericol, şi la Consiliul din iulie, şi rămâne în pericol şi la Consiliul din octombrie, şi să deschidem calea către măsuri care să încurajeze investiţiile. Aceste măsuri există deja în acest pachet şi o măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii româneşti şi companii străine, le trata pe toate la fel", a precizat ministrul Nazare.

Conform acestuia, noul sistem de impozitare propus tratează punctual cheltuielile companiilor multinaţionale care sunt sensibile.

"Vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanţă, vorbim de proprietate intelectuală şi atragem atenţia asupra unei mai bune monitorizări acestor cheltuieli, tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile şi nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaţionale. Pentru că ne dorim investiţii din partea acestor companii, iar aceste investiţii, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, investiţiile private au scăzut şi suntem perfect conştienţi că investiţiile private sunt cheia succesului. Sunt de trei ori mai mari decât investiţiile publice şi avem nevoie de ele mai ales în această perioadă dificilă economic şi mai ales în acest în acest an şi anul viitor, fie că sunt din fonduri private, fie că sunt din PNRR, fie că sunt din fonduri europene", a afirmat ministrul.

Acesta a mai declarat că pachetul doi prevede măsuri de combatere a evaziunii fiscale, de regândire a insolvenţei, de creştere a colectării şi "de instituire a unui tratament corect pentru contribuabilii corecţi care îşi plătesc taxele, care îşi respectă creditorii şi care vor să dezvolte România".