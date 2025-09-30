Ministerul Muncii analizează două variante de creștere a salariului minim, de anul viitor. Pe cine avantajează majorarea

Salariul minim brut ar putea crește până la 4.752 de lei anul viitor. Pe masa Ministrului Muncii se află două variante de majorare pe marginea cărora urmează să fie purtate discuții şi cu premierul Ilie Bolojan, potrivit Antena 3.

În prima variantă, de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), venitul minim garantat pe ţară ar putea creşte la 4.315 lei brut. În cazul în care nu se păstrează şi deducerea celor 300 de lei, în acest prim scenariu, creşterea netă nu ar fi una importantă.

Cel de-al doilea scenariu prevede o majorare până la 4.752 de lei brut. În acest caz, salariul minim net ar ajunge la 2.831 de lei.

Cine e avantajat de majorare

Cum din cei aproximativ un milion de angajaţi plătiţi cu venitul minim, cei mai mulți lucrează în privat, statul ar avea de câştigat din această majorare a salariului mimim brut, pentru că ar încasa mai mulţi bani din contribuţii.

Pentru că, în funcţie de salariul minim se calculează şi alte plăţi, precum contribuţiile pentru cei care lucrează part time sau cu drepturi de autor ori punctul de amendă, statul ar avea și mai mult de câștigat din această creștere.

Mediul de afaceri nu ar fi însă avantajat de această majorare, motiv pentru care nici nu ar susţine-o, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei.

Sindicatele cer însă o majorare.

Amintim că, în luna februarie a acestui an, Guvernul a adoptat o nouă formulă de calcul a salariului minim brut garantat în plată care transpune Directiva europeană privind stabilirea salariilor minime aliniate la nivel european.

Formula de calcul pentru salariul minim aliniat la nivel european este următoarea: