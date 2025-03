Cum se descurcă mulți români cu salarii minime: „Toată viața am învârtit datorii și am albit la 30 de ani”

Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2025, însă pentru numeroși români nivelul acestuia continuă să fie prea mic pentru a le satisface nevoile esențiale ale vieții. Unii dintre ei au povestit cum trăiesc cu el.

Aproape un milion de români erau plătiți în trimestrul al treilea al anului 2024 cu salariul minim pe economie.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei lunar, în creștere cu 9,4 la sută față de nivelul precedent, astfel că angajaților trebuie să le revină un salariu net de aproximativ 2.600 lei.

Muncitorii cu salarii apropiate de minimul pe economie au relatat cum reușesc să față față cheltuielilor și ce fac pentru a-și îmbunătăți viața. O asistentă medicală spune că după ce a absolvit o facultate are un salariu de circa 3.000 de lei și bonuri de masă.

„După o tură de cumpărături mai mare, dacă am luat și lapte și detergent în aceeași zi, este clar că o să mănânc parizer la cină. După ce scad cheltuielile pe utilități, mâncare și alte lucruri, nu îmi mai rămâne nimic de pus de-o parte. Nu mai știu ce este o vacanță”, scrie aceasta, pe Reddit.

Cum trăiesc românii cu salarii mici

Un alt român cu salariul minim, spune că a ales să rămână cu părinții. „Aș vrea și eu sa mă mut singur, în chirie, dar fără să ajung la farfuria alor mei la final de lună”, scrie acesta.

Un alt român spune că are un salariu de 2.600 de lei, fără bonuri de masă.

„Toată viața am învârtit datorii și am albit la 30 de ani. Acum că nu mai am rate, m-am mai liniștit”, adaugă el.

Un român spune că primește 2.600 de lei ca agent de vânzări. „Mai și fumez, am rate la bancă, deci în fiecare lună îmi fac alte datorii. Aștept să prind niște bani și să pot pleca în străinătate. Prețurile în țară au atins un nivel imposibil de imaginat, nu mai au nicio treabă cu realitatea”, crede el.

Un tânăr spune că lucrează la un club sportiv, unde primește lunar 3.000 de lei.

„Recent mi s-a spus că este un privilegiu că îmi primesc banii la timp, într-un loc unde alți oameni primesc banii cu lunile”, afirmă acesta.

Un alt român spune că așteaptă o minune pentru a face rost de banii necesari până la următorul salariu, de 2.800 de lei. Consumă mai mult de jumătate din venituri cheltuie pentru mâncare, utilități și chirie.

„Eu nu am salariu minim, dar mă încadrez cu cheltuielile sub 2.400 de lei. Nu comand mâncare, nu am copii, nu am chirie sau rate, nu am centrală proprie. 200 - 300lei plătesc întreținerea, 800 - 900 lei - mâncarea (mănânc mai mult legume, foarte rar carne sau brânzeturi) 80 lei - transport și 80 lei - utilități. Ies de câteva ori pe lună, mai cumpăr niște haine, suplimente sau cosmetice și ajung la 2.300 - 2.400 lei. Este o existență cam la limită, care îmi permite totuși să economisesc pentru urgențe, mini-vacanțe și mofturi. Dacă aveam chirie sau rată mi-ar fi fost foarte greu în București”, spune o tânără.

Părinții, mai economi în privința banilor

Unii tineri povestesc că părinții lor, în special mamele, au salarii mici, dar reușesc să se descurce.

„Mama mea lucrează pe salariul minim, într-o benzinărie. Face ture de 12 ore, iar uneori, când este adusă marfa, lucrează peste program. Se ocupă de casierie, pregătește cafele, prepară sandvișuri, cară marfa de la camion în magazin. Stă în picioare cam zece ore din cele 12 ore de lucru. Are pauze când apucă, iar șefa ei îi mai taie din când în când din bonusuri”, povestește un tânăr.

Un alt român se miră și el de cum reușesc părinții săi să își organizeze veniturile mici și cheltuielile.

„Mama este operator într-o fabrică, are minimul pe economie, iar tata este agent la un service de birotică, are 3.000 de lei lunar. Ambii nu au facultate, dar sunt oameni onești și fericiți”, spune unul dintre ei.

Un alt tânăr spune că el câștigă puțin mai mult decât mama lui. „Ea face curățenie la birouri și primește 2.500 lei lunar. De obicei, lucrează zilnic 4 - 6 ore. Eu sunt salahor la supermarket, unde primesc 3.000 de lei, cu 4 - 6 libere într-o lună”, spune acesta.

Un român spune spune că mama lui muncește într-o fabrică de ambalare pentru salariul minim, dar cu ore suplimentare și de noapte, cu bonusuri de prezență și normă abia ajunge la 4.000 de lei.

„Părinții mei sunt plătiți abia pe minim 2.500-2.600 lei. Mama este casieră la o bancă de la sat de 35 de ani cu școală postliceală, tata este om de serviciu la biserică”, spune acesta.

Oamenii care au trecut prin perioade mult mai dificile au devenit mai economi, iar locuitorii din orașele mici se pot descurcă mai ușor cu banii, pentru că nu sunt afectați atât de mult de consumerism, crede un alt român.