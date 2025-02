Cu cât vor crește salariile minime aliniate la nivel european, după noua formulă de calcul

Guvernul a adoptat joi o nouă formulă de calcul a salariului minim brut garantat în plată care transpune Directiva europeană privind stabilirea salariilor minime aliniate la nivel european.

Formula de calcul pentru salariul minim aliniat la nivel european este următoarea:

Specialiștii Blocului Național Sindical (BNS) au explicat pentru „Adevărul” cum s-a ajuns la această formulă și care sunt criteriile de care se va ține cont pentru calculul salariului minim adecvat la nivel european în 2026, pentru că acest calcule se fac în anul curent pentru anul viitor.

„Formula salariului minim nu a fost inventată de România și nici nu a fost “copiată” din legislația unui alt stat membru UE.

Stabilirea unui set de criterii pentru calculul salariilor minime a fost pentru prima dată menționată în Convenția OIM 130/1970 privind fixarea salariilor minime, convenție ratificata de Romania în 1975 și mai nou de Directiva Europeană 2022 / 2041 privind salariile minime adecvate la nivel European. Ambele acte normative stabilesc un set de criterii ce trebuie avute în vedere la stabilirea salariilor minim în statele ce au ratificat convenția OIM sau în statele europene dacă vorbim de directivă”, au declarat specialiștii BNS pentru „Adevărul”.

Potrivit acestora, Convenția OIM stipulează două categorii de elemente ce ar trebui avute în vedere la stabilirea salariilor minime naționale:

• Nevoile lucrătorilor și ale familiilor lor raportat la nivelul general al salariilor, costul vieții, nivelul prestațiilor de Securitate socială și nivelul de trai al altor categorii sociale

• Factorii de ordin economic, inclusive cerințe de dezvoltare economica, productivitatea muncii și interesul pentru realizarea și menținerea unui nivel ridicat de utilizare a forței de muncă.

Directive europeană la rândul ei reia teza Convenției OIM și stabilește un set de criterii ce trebuie avute în vedere la stabilirea salariului minim national, respectiv:

(a) puterea de cumpărare a salariilor minime legale, luând în considerare costul vieții;

(b) nivelul general al salariilor și distribuția acestora;

(c) rata de creștere a salariilor;

(d) nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.

Cu cât vor crește salariile

Pornind de la criteriile directivei și explicațiile de mai sus în aplicarea legii de transpunere a directive europene a fost pregătită această formulă matematică care înglobează un set de indicatori în spiritul directive europene, respectiv:

• Rata inflației – cu cât urmează să crească prețurile în 2025 față de 2024, astfel încât cu noul salariu să pot cumpăra aceeași structură și aceeași cantitate de produse și servicii.

• Productivitatea muncii – cu cât creste în 2025 fata de 2024, calculată ca PIB/salariat, PIB-ul reprezintă indicatorul ce măsoară creșterea economică iar în acest caz vorbim de cu cât a crescut economia pe un salariat care a contribuit la această creștere. Productivitatea poate crește fie ca urmare a reducerii numărului de salariați fie că urmare a creșterii rezultatelor economiei națională.

Cei 2 indicatori de mai sus sunt integrați în formula matematică din HG, respectiv cumulează efectul ratei medii anuale a inflației cu variația productivității muncii în termeni reali iar rezultatul reprezintă un indice de creștere a salariului minim ce urmează a fi aplicat salariului minim aflat în plată. Dacă valoarea obținută a noului salariu minim este mai mică decât 47% din câștigul salarial mediu prognozat pentru anul pentru care se calculează salariul minim atunci salariul minim urmează a se stabili intre 47% și 50% din salariul minim, prin negocieri în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS).

„De exemplu pentru anul 2026 rata medie anuală a inflației este prevăzută la 3,3%, rata de creștere a productivității muncii este prevăzută la 1,6%, că urmare salariul minim pentru 2026 ar trebui să fie calculat - 4.050*(1+3.3/100+1.6/100)=4.248 lei.

Acest salariu obținut se raportează la câștigul salarial mediu brut prognozat pentru 2026, respectiv 9195 lei. Raportul între cele 2 salarii nu trebuie să fie mai mic de 47% conform legii din România. 4.248 / 9.195 = 46,19%. Pentru a fi considerat adecvat conform legii salariul minim trebuie să fie de fapt cel puțin 9195*47% = 4.322. Având în vedere că 4.248 cât a rezultat din calcul este < decât 4322, salariul minim urmează să fie cel puțin 4.322 lei”, au explicat specialiștii BNS pentru „Adevărul”.

Cum se calculează productivitatea muncii pe salariat

Cu alte cuvinte, au explicat specialiștii BNS, la stabilirea salariilor minime anuale trebuie să se țină cont de:

• menținerea puterii de cumpărare, respectiv să pot cumpăra cel puțin aceeași structură și aceeași cantitate de produse și servicii ca în prezent, în acest sens se are în vedere că în calculul noului salariu minim să se țină cont de rata inflației sau de valoarea unui coș de bunuri și servicii prestabilit.

• unde se poziționează salariul minim raportat la media salariilor din economie. Conform unei convenții internaționale se considera că un salariu minim este adecvat atunci când reprezintă cel puțin 50% din valoarea câștigului salarial mediu brut. Se are în vedere că evoluția salariului minim să urmărească evoluția salariilor din economie fară însă a deveni excesiv și să determine pierderea motivației pentru muncă și performanță.

• capacitatea economiei de a suporta un anumit nivel al salariilor minime și implicit medii, este de obicei raportată prin indicatorul productivitatea muncii pe un salariat sau productivitatea muncii orară. Reprezintă în fapt valoarea adăugată create de un salariat sau valoarea adăugată creată pe o oră lucrată. Simplificând foarte mult productivitatea muncii reprezintă valoarea produselor și serviciilor realizate de întreaga economie din care se scade valoarea materiilor prime și materialelor consumate pentru a produce, raportat la cați salariați au contribuit la obținerea acestei producții.

„Practic dacă am produs produse și servicii pe care le-am vândut cu 10 lei și pentru a produce aceste servicii am consumat 3 lei și am realizat aceasta producție cu 2 salariați atunci productivitatea reprezintă 10 lei – 3 lei, adică 7 lei / 2 salariați = 3,5 lei. Din cei 7 lei rămași trebuie plătiți salariații și cei ce au adus capital și investii, respectiv acționarii sau creditorii. Cu cât productivitatea muncii creste cu atât se pot creste mai mult salariile. Adică, dacă azi realizez 7 lei cu 2 salariați și anul următor reușesc să realizez 8 lei cu 2 salariați sau 7 lei cu 1,5 salariați atunci exista posibilitatea să cresc salariile, altfel creșterea salariilor se poate face doar printr-o redistribuire între muncă și capital”, au explicat specialiștii BNS pentru „Adevărul”.