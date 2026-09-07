Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Când pot investi românii

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 7 septembrie, o nouă ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. În perioada 7 septembrie - 2 octombrie, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%.

Foto: Ministerul Finanțelor

Potrivit unui comunicat publicat de minister, veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Între 7 septembrie 2026 și 30 septembrie 2026, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma Ghișeul.ro.

Între 7 septembrie 2026 și 1 octombrie 2026, acestea pot fi cumpărate online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru titlurile lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea titlurilor de stat TEZAUR și viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, pot fi consultate Ghidul Tezaur online și Tezaur online.

Între 7 septembrie 2026 și 2 octombrie 2026, titlurile de stat pot fi cumpărate de la sediul unităților Trezoreriei Statului.

În perioada 7 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026, acestea pot fi cumpărate și în mediul urban prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A., iar în mediul rural, în perioada 7 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026.

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, mai transmite ministerul.

Cum se transferă banii din contul TEZAUR

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Banii obținuți de Ministerul Finanțelor prin emiterea titlurilor de stat vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Din martie 2025, cetățenii români care au cont pe Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot cumpăra online titluri de stat.

„Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:

Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii.

Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

Validați și salvați documentul PDF.

Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul «Depunere formulare» de pe același site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil.