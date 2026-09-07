 Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Când pot investi românii | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Când pot investi românii

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 7 septembrie, o nouă ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. În perioada 7 septembrie - 2 octombrie,  românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%.

titluri de stat tezaur jpeg
Foto: Ministerul Finanțelor

Potrivit unui comunicat publicat de minister, veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Între 7 septembrie 2026 și 30 septembrie 2026, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma Ghișeul.ro.

Între 7 septembrie 2026 și 1 octombrie 2026, acestea pot fi cumpărate online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru titlurile lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea titlurilor de stat TEZAUR și viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, pot fi consultate Ghidul Tezaur online și Tezaur online.

Între 7 septembrie 2026 și 2 octombrie 2026, titlurile de stat pot fi cumpărate de la sediul unităților Trezoreriei Statului.

În perioada 7 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026, acestea pot fi cumpărate și în mediul urban prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A., iar în mediul rural, în perioada 7 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026.

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, mai transmite ministerul.

Cum se transferă banii din contul TEZAUR

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Banii obținuți de Ministerul Finanțelor prin emiterea titlurilor de stat vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Din martie 2025, cetățenii români care au cont pe Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot cumpăra online titluri de stat.

„Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:

  • Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.
  • Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii.
  • Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.
  • Validați și salvați documentul PDF.
  • Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul «Depunere formulare» de pe același site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scumpire la Hidroelectrica: cât va plăti în plus fiecare familie pentru curent și cine este vizat de noile tarife
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
AfD câștigă alegerile din landul Saxonia-Anhalt, dar nu obține majoritatea pentru a guverna singur. Merz intră sub o presiune politică uriașă
gandul.ro
image
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
mediafax.ro
image
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
fanatik.ro
image
Austeritatea lui Bolojan. Continuă scăderea numărului de bugetari. 34.000 de posturi mai puține într-un an
libertatea.ro
image
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
digisport.ro
image
Fetița de nici 2 ani, găsită singură printre mașini fusese lăsată în grija surorii sale de 4 ani
click.ro
image
Super El Niño schimbă iarna în Europa. Ce urmează pentru România. Climatolog ANM: "Va fi fără precedent"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
observatornews.ro
image
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
cancan.ro
image
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea
playtech.ro
image
Este oficial! Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă: „A fost visul meu!”
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Mașina i-a luat foc! Ce s-a întâmplat apoi îi va rămâne în memorie toată viața: ”Le voi povesti celor trei copii”
digisport.ro
image
Salată de fasole pentru zilele în care nu vrei să gătești. Nu există mai rapidă de atât!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Alinei Ceușan după renovare. După ce s-a mutat din Cluj, influencerița și-a cumpărat o vilă veche în București și a modernizat-o. Arată ca din povești! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 7 septembrie 2026. Ziua în care un gest mic poate schimba totul! Cine are parte de bani, surprize și o veste neașteptată
mediaflux.ro
image
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită
click.ro
image
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
click.ro
image
Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Anne Foto Getty Images (2) jpg
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea, din nou la medic după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize
image
O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat