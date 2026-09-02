FIDELIS revine în septembrie cu dobânzi de până la 7,50% la titlurile în lei și 6,30% la cele în euro

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 4-11 septembrie 2026, o nouă ediție a programului FIDELIS, cu dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro. Titlurile pot fi cumpărate de persoane fizice rezidente și nerezidente care au cel puțin 18 ani și sunt listate ulterior la Bursa de Valori București.

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Pentru emisiunile în lei, dobânzile sunt de 6,30% pe an pentru titlurile cu scadența la doi ani, 6,90% pentru cele cu scadența la patru ani și 7,50% pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială, cu o dobândă de 7,30% pe an și o maturitate de doi ani.

În cazul titlurilor denominate în euro, dobânda este de 4% pe an pentru scadența la trei ani și de 6,30% pentru scadența la zece ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o emisiune specială în euro, cu o dobândă de 5% pe an și scadența la trei ani.

Investiție minimă de 5.000 de lei sau 1.000 de euro

Pentru emisiunile obișnuite, valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei, respectiv 100 de euro, însă subscrierea minimă este de 5.000 de lei pentru titlurile în lei și 1.000 de euro pentru cele în euro.

În cazul tranșelor dedicate donatorilor de sânge, pragul minim este redus considerabil. Investiția poate începe de la 500 de lei pentru titlurile în lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei, și de la 100 de euro pentru cele în euro, în limita unui plafon de 20.000 de euro.

Pentru a beneficia de tranșele speciale, investitorii trebuie să facă dovada unei donări de sânge realizate începând cu 1 aprilie 2026.

Titlurile pot fi vândute înainte de scadență

O caracteristică a programului FIDELIS este posibilitatea ca investitorii să își vândă titlurile înainte de data maturității. Tranzacționarea se face la Bursa de Valori București, iar prețul obținut depinde de condițiile existente pe piață la momentul vânzării.

Investitorii care păstrează titlurile până la scadență primesc valoarea nominală și dobânda aferentă, conform condițiilor emisiunii.

Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Subscrierile din această ediție pot fi făcute prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Noua ediție FIDELIS se desfășoară între 4 și 11 septembrie 2026.