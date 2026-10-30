 Metrorex, sub presiunea problemelor financiare și a lipsei de personal. Sindicatele au cerut soluții de la ministrul Transporturilor | adevarul.ro
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Metrorex, sub presiunea problemelor financiare și a lipsei de personal. Sindicatele au cerut soluții de la ministrul Transporturilor

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Discuțiile despre funcționarea metroului bucureștean au readus în prim-plan problemele financiare ale Metrorex, dar și dificultățile legate de păstrarea angajaților cu pregătire de specialitate. Sindicatele au reclamat deficitul de finanțare, condițiile grele de muncă și plecarea personalului calificat, într-o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. Datele din bugetul companiei arată că presiunea este una structurală: pentru 2026, Metrorex are prevăzute pierderi de aproape 296 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile cu personalul depășesc un miliard de lei.

Metrou care staționează
Metrorex are probleme financiare dar și de personal Foto: Shutterstock

Ministrul Transporturilor a anunțat vineri, 30 octombrie, că a început consultările cu sindicatele, după discuțiile purtate săptămâna trecută cu reprezentanții conducerilor autorităților și companiilor aflate în coordonarea ministerului. Prima întâlnire a avut loc cu reprezentanții sindicatelor de la Metrorex.

„Mi-au prezentat principalele probleme cu care se confruntă: deficitul de finanțare, condițiile de muncă dificile și plecarea personalului de specialitate. Sunt probleme care trebuie soluționate pentru a putea asigura funcționarea metroului bucureștean la un nivel decent”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că măsurile pe care le va lua vor ține cont de situația economică actuală a României. Nu a anunțat, deocamdată, un calendar al deciziilor sau soluții concrete pentru problemele semnalate de sindicaliști.

Metrorex are o subvenție care acoperă mai puțin de 60% din necesarul estimat

Una dintre problemele semnalate de sindicate este finanțarea companiei. Bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru 2026, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 711 din 11 septembrie, prevede venituri totale de aproximativ 1,8 miliarde de lei și cheltuieli de peste 2,09 miliarde de lei. Diferența se traduce într-o pierdere brută estimată la 295,5 milioane de lei.

Subvenția de la bugetul de stat este de 761,49 milioane de lei, cu 12,77% mai mică decât cea înregistrată la finalul anului 2025. Suma acoperă doar 59,65% din necesarul de compensație calculat de companie pentru acest an, estimat la aproximativ 1,277 miliarde de lei.

În septembrie, înainte de aprobarea bugetului, sindicatele avertizaseră că metroul ar putea fi oprit dacă societatea nu primește banii necesari pentru plata salariilor și continuarea activității. Reprezentanții Unității – Sindicatul Liber Metrou susțineau atunci că fondurile pentru subvenție se epuizaseră, iar în conturile companiei mai rămăseseră doar 3.000 de lei. Aprobarea bugetului a permis deblocarea plăților, însă episodul a evidențiat dependența Metrorex de alocările de la bugetul de stat.

Veniturile totale ale companiei sunt estimate să scadă cu 23,19% în 2026 față de nivelul realizat în anul precedent. În același timp, Metrorex mizează pe o creștere a numărului de călători, de la 153,27 milioane în 2025 la aproximativ 165,5 milioane în acest an. Încasările din serviciile de transport ar urma să ajungă la circa 380,7 milioane de lei, cu 7,84% peste nivelul din 2025.

Creșterea estimată a traficului și a veniturilor din bilete nu este însă suficientă pentru a acoperi necesarul de finanțare al companiei.

Peste un miliard de lei pentru cheltuielile cu personalul

Bugetul Metrorex prevede cheltuieli cu personalul de 1,07 miliarde de lei în 2026, în creștere cu 38,4 milioane de lei față de anul trecut. Din această sumă, cheltuielile de natură salarială sunt estimate la 973,8 milioane de lei, cu 3,71% mai mari decât cele realizate în 2025.

Salariile propriu-zise sunt bugetate la aproximativ 917,4 milioane de lei. În această categorie intră salariile de bază, estimate la 479 de milioane de lei, dar și sporurile, primele și celelalte bonificații prevăzute în contractul colectiv de muncă, în valoare totală de 438,4 milioane de lei.

Compania a prevăzut și bonusuri de aproximativ 56,4 milioane de lei. Bugetul include, între altele, tichete de masă pentru angajați și sume destinate salariaților care lucrează cel puțin jumătate din timpul de lucru în subteran, în situațiile în care nu poate fi asigurată masa caldă.

Numărul de personal prognozat la finalul anului este de 4.973 de persoane, iar numărul mediu de salariați este estimat la 4.893. Câștigul mediu lunar brut pe salariat, calculat pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 16.187 de lei.

Aceste cifre sunt medii la nivelul companiei și nu reflectă veniturile fiecărui angajat. Salariile individuale diferă în funcție de funcție, vechime, sporuri și drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

În pofida sumelor bugetate pentru personal, sindicatele reclamă plecarea angajaților de specialitate. Pierderea personalului calificat poate deveni o problemă pentru un operator de infrastructură critică, unde mentenanța, verificările tehnice și intervențiile trebuie asigurate permanent.

Metrorex estimează pentru acest an pierderi de 377,89 milioane lei

Metroul funcționează 24 de ore din 24, chiar dacă trenurile nu circulă noaptea

Condițiile dificile de muncă invocate de sindicaliști trebuie privite și în contextul specific activității Metrorex. Potrivit documentației care însoțește bugetul companiei, activitatea nu se limitează la orele în care trenurile transportă călători. Metroul funcționează 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, iar intervalele în care nu există circulație cu pasageri sunt folosite pentru mentenanță, revizii, verificări și intervenții asupra infrastructurii, instalațiilor și materialului rulant.

Această activitate presupune personal tehnic disponibil inclusiv în timpul nopții, când se desfășoară o parte importantă a lucrărilor care nu pot fi efectuate în timpul circulației trenurilor. Plecarea angajaților cu experiență poate pune presiune suplimentară pe echipele rămase și pe capacitatea companiei de a asigura lucrările necesare în condiții de siguranță.

Deocamdată, ministrul Transporturilor nu a prezentat date privind numărul angajaților care au plecat, posturile deficitare sau categoriile profesionale cele mai afectate. Nici sindicatele nu au detaliat public, în informațiile comunicate despre întâlnire, amploarea deficitului de personal.

Document guvernamental: pierderi cumulate și deficit structural de numerar

Problemele financiare ale Metrorex au fost semnalate și într-o analiză realizată în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului, publicată în aprilie 2026. Documentul AMEPIP clasifică Metrorex drept companie din nucleul strategic al infrastructurii critice și descrie situația sa financiară ca fiind critică, cu pierderi structurale și dificultăți de numerar.

Potrivit evaluării, pierderile cumulate ale companiei ajunseseră la aproximativ 975 de milioane de lei, iar deficitul structural de numerar era estimat la circa 150 de milioane de lei. Documentul menționează și un litigiu cu furnizorul de mentenanță Alstom România, precum și probleme de guvernanță corporativă și rigiditatea costurilor de personal.

Analiza indică, pentru anul 2024, datorii totale de aproximativ 4,91 miliarde de lei și capitaluri proprii negative, de circa 375 de milioane de lei. Pentru 2025, pierderea era estimată în document la 57 de milioane de lei. Aceste cifre sunt repere din analiza guvernamentală și nu trebuie confundate cu pierderea brută de 295,5 milioane de lei prevăzută în bugetul pentru 2026.

Guvernul a aprobat bugetul Metrorex înaintea opririi anunțate a metroului

Documentul identifică mai multe riscuri pentru companie, între care dificultățile financiare, relația cu sindicatele și contractul de mentenanță. În cazul celui din urmă, analiza vorbește despre condiții contractuale considerate nefavorabile pe termen lung.

Investiții de aproape două miliarde de lei, dar și pierderi estimate pentru 2026

În paralel cu problemele de finanțare a activității curente, Metrorex are prevăzute investiții de aproape 1,96 miliarde de lei în 2026. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 1,9 miliarde de lei, ar urma să provină din alocații de la buget.

Printre proiectele pentru care sunt prevăzute fonduri se numără Magistrala 6, care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, cu o alocare de aproximativ 1,3 miliarde de lei. Alte 400 de milioane de lei sunt prevăzute pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate, iar 141,3 milioane de lei pentru extinderea Magistralei 4, pe secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul.

Pentru Magistrala 5, pe secțiunea Râul Doamnei – Eroilor, sunt prevăzute 23,8 milioane de lei.

Investițiile sunt finanțate separat de cheltuielile necesare funcționării curente a companiei. Astfel, existența unor alocări importante pentru extinderea rețelei și achiziția de trenuri nu rezolvă automat deficitul de compensație pentru serviciul public de transport și nici problemele de personal semnalate de sindicate.

În acest context, consultările anunțate de ministrul Transporturilor vor trebui să clarifice cum pot fi asigurate resursele necesare funcționării metroului, cum poate fi îmbunătățită situația angajaților și ce măsuri pot opri pierderea personalului calificat. Pentru călători, miza este continuitatea unui serviciu public esențial pentru mobilitatea Capitalei.

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