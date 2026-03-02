search
Luni, 2 Martie 2026
O meserie de viitor pentru oricine: cursurile de siguranță online deschid uși închise șomerilor

Publicat:

Într-o piață a muncii tot mai digitalizată, securitatea cibernetică nu mai este un domeniu rezervat exclusiv experților IT, ci devine o plasă de siguranță pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Autoritățile și organizațiile neguvernamentale au lansat programe de alfabetizare digitală adaptate chiar și pentru persoanele cu studii minime, transformând protecția datelor online dintr-o barieră educațională într-o șansă reală de reintegrare profesională pentru mii de șomeri.

Continuă să crească numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă FOTO: arhiva/A.Mitran
Continuă să crească numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă FOTO: arhiva/A.Mitran

Anul a început în județul Olt cu aproximativ 8.000 de șomeri în evidențele serviciului public de ocupare, cu 1.000 mai mulți decât cu un an înainte. În 2025, Agenția Județeană de Ocupare și Formare în Muncă a asistat pentru înregistrarea în evidențe peste 10.800 de persoane, în același interval de timp reușind încadrarea a 3.603 persoane.

Șomerii cu cele mai mari șanse la angajare rămân cei cu studii liceale și postliceale, din totalul celor 3.603 angajați prin intermediul AJOFM aceștia fiind 1.598. Și cei fără studii sau cu cel mult gimnaziul absolvit și-au găsit loc pe piața muncii, 918 astfel de șomeri fiind încadrați, chiar mai mulți decât cei cu studii profesionale (care au fost 918). De asemenea, 266 de șomeri cu studii superioare (care sunt și cei mai puțini în totalul șomerilor) au reușit să-și găsească un loc de muncă în 2025 prin intermediul serviciului public.

Vestea rea este însă că rata șomajului continuă să crească, ajungând în decembrie 2025 la 6,19% (față de 6,08 în noiembrie 2025 și de 5,37 în decembrie 2024). Șomerii cu nivel de studii gimnazial sunt cei mai numeroși – 42,69%, urmați de cei fără studii sau cu cel mult școala primară – 19,34%. Din totalul celor 8.000 șomeri, doar 17,66% au absolvit liceul, în timp ce absolvenții de postliceală și cei cu studii cu facultatea terminată reprezintă doar 3,4%, indicii clare că școala îți oferă șanse mult mai bune la angajare.

Și mai îngrijorătoare este structura șomajului pe segmente de vârstă, cei de peste 55 ani fiind cei mai numeroși – aproximativ 25% din total (1.973), urmați de persoanele între 50 și 55 ani – 1.646.

Ce cursuri de pregătire oferă serviciul public de ocupare

Pentru luna ianuarie 2026, AJOFM Olt a anunțat, în decembrie 2025, organizarea unui singur curs de formare profesională, pentru 14 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în meseria de lucrător comercial. De menționat că aceste cursuri sunt gratuite pentru șomeri, indiferent că aceștia sunt indemnizați sau neindemnizați, iar consilierul care realizează orientarea profesională poate face recomandarea pentru un curs sau altul.

Citește și: Ministrul Muncii respinge ideea reducerii ajutorului de șomaj: „Nu e o formă de lene, este un moment dificil”

Pentru luna februarie au fost anunțate trei cursuri, organizate pentru un total de 42 persoane, 28 pentru ocupația de lucrător comercial și alte 14 locuri pentru competențe digitale.

Pentru luna martie sunt anunțate patru cursuri, astfel: lucrător comercial – 14 persoane; manichiurist – 14 persoane; competență digitală - inclusiv de siguranță pe Internet și securitate cibernetică – 14 persoane; operator introducere validare și prelucrare date – 14 persoane. Dacă pentru cursuri precum lucrător comercial, manichiuristă sau operator introducere validare și prelucrare date sunt cerințe mai mari legate de studii, cursul de competențe digitale (inclusiv de siguranță pe Internet și securitate cibernetică) este accesibil și celor cu școală generală sau chiar mai jos.

Scopul, spun reprezentanții serviciului public de ocupare, este ca și cei care au absolvit doar școala generală să fie învățați, pe cât permite nivelul lor de înțelegere, să se ferească de fraudele online, să reușească să acceseze anumite informații pe telefon, să poată să completeze un formular online, să recunoască anumite informații false etc..

Pentru anumite cursuri legea nici măcar nu impune un nivel minim de educație, însă prin autorizarea cursului se stabilesc anumite condiții. „Am încercat să lăsăm cât de jos”, mai spun reprezentanții serviciului public de ocupare, asta și pentru că se observă o permanentă scădere a nivelului de pregătire, cel puțin în cazul grosului șomerilor care rămân, și din acest motiv, în categoria de persoane greu ocupabile.

Dacă pentru a beneficia de un astfel de curs se impune un nivel minim de instruire, nu există în schimb unul maxim, astfel că dacă sunt șomeri cu studii superioare care vor să-l urmeze și aceștia se pot înscrie, rămânând în sarcina consilierilor AJOFM să gestioneze organizarea grupelor astfel încât informațiile să fie predate pe niveluri de înțelegere.

Pe lângă locurile destul de puține disponibile la cursurile de formare organizate prin intermediul serviciului public, șomerii au și posibilitatea de a opta pentru diverse cursuri organizate, tot gratuit, de alte structuri care desfășoară programe de formare. Chiar mai mult, prin diverse proiecte europene accesate li se oferă cursanților și anumite indemnizații, în funcție de prezența la curs, cu condiția absolvirii acestuia.

Oferta de locuri de muncă la un click distanță

Lista locurilor de muncă disponibile prin intermediul serviciului public de ocupare (angajatorii au obligația să le anunțe) este disponibilă permanent pe site-ul ANOFM. Lista este actualizată direct de către angajatori, iar cei interesați pot aplica diverse filtre, alegând doar posturile care îi interesează.

Lista poate fi afișată după: ocupație, domeniul de activitate, județ, regim de muncă (la sediu; la domiciliu; telemuncă; hibrid), tip de contract (cu durată nedeterminată; pe perioadă determinată), salariu, tip de normă (normă întreagă sau cu timp parțial) etc..

Luni, 23 februarie 2026, pe site-ul ANOFM erau afișate 8.647 locuri de muncă vacante, dintre acestea doar 101 în județul Olt.

Slatina

