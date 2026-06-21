Video O destinație turistică din Europa, cu plaje superbe și prețuri mici, caută 2.600 de muncitori: salarii de până la 3.000 de euro

Una dintre destinațiile de vacanță din Europa tot mai căutate de turiști, Muntenegru, se confruntă în acest an cu un deficit semnificativ de personal în turism. Angajatorii din hoteluri și restaurante au raportat dificultăți în recrutarea lucrătorilor sezonieri.

Potrivit datelor prezentate de instituțiile locale, 302 angajatori din Muntenegru raportat un necesar total de 2.664 de lucrători sezonieri. Cele mai căutate meserii sunt ospătar, cameristă, ajutor de bucătar și bucătar, domenii esențiale pentru funcționarea industriei hoteliere în perioadele de vârf.

Cele mai multe locuri de muncă sunt concentrate în zonele de litoral, unde cererea de personal este semnificativ mai mare decât oferta disponibilă.

În regiunile Herceg Novi, Tivat și Kotor au fost solicitate peste 1.070 de persoane, iar în zona Bar, Budva și Ulcinj aproape 950 de angajați. Împreună, aceste regiuni însumează peste 75% din necesarul total de personal sezonier.

Salariile oferite variază între 700 și 3.000 de euro net lunar, de regulă cu cazare și masă incluse. În Tivat și Kotor, veniturile sunt cu 10–15% mai mari, în special în complexele hoteliere de lux, în timp ce Budva, Bar și Ulcinj concentrează numeroase oportunități în turismul de masă, scrie blic.

Cu toate acestea, interesul pentru ocuparea posturilor rămâne insuficient. Serviciul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Muntenegru a raportat că 1.307 persoane și-au exprimat intenția de a lucra sezonier, însă doar 470 au acceptat efectiv ofertele primite.

Pentru a acoperi deficitul de personal, autoritățile au organizat târguri de joburi, sesiuni de informare și programe de consiliere destinate șomerilor, studenților și elevilor din anii terminali. În ciuda acestor măsuri, angajatorii continuă să se confrunte cu dificultăți serioase în procesul de recrutare.

Profesorul de economie și turism Ivo Županović afirmă că „sectorul turistic din Muntenegru depinde tot mai mult de forța de muncă din afara țării, în lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a resurselor umane”.

Potrivit acestuia, caracterul sezonier al activității și lipsa colaborării dintre sistemul educațional și mediul de afaceri contribuie semnificativ la deficitul de personal.

Datele Ministerului de Interne arată că majoritatea lucrătorilor sezonieri străini provin din Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, iar numărul acestora este în creștere constantă.

În ultimii ani au fost emise peste 25.500 de permise de muncă și ședere temporară, iar de la începutul acestui an aproape 11.300.

În ceea ce privește munca sezonieră, autoritățile au eliberat anul trecut peste 2.150 de permise, iar anul acesta aproape 500.

Experții din domeniu susțin că una dintre soluțiile de durată ar putea fi introducerea unui cadru legislativ dedicat muncitorilor sezonieri permanenți, care să permită revenirea acestora an de an la același angajator și să asigure mai multă stabilitate pe piața muncii din turism.