Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât corporatiștii

Piața muncii din România anului 2026 traversează o transformare structurală profundă, în care ierarhiile salariale tradiționale au fost răsturnate de o realitate economică tot mai vizibilă: lipsa acută de specialiști în meserii practice. Într-un context dominat de migrația forței de muncă spre vestul Europei și de orientarea tinerilor către studii teoretice, s-a creat un dezechilibru major între cerere și ofertă.

Astfel, profesii considerate până nu demult „de execuție”, precum sudor, operator de utilaje sau instalator, au ajuns să ofere venituri care rivalizează sau chiar depășesc salariile din sectorul corporatist de nivel mediu. Angajatorii, confruntați cu dificultăți în recrutare, sunt tot mai dispuși să ofere pachete salariale atractive, bonusuri și chiar formare profesională plătită.

Dincolo de percepțiile clasice, există astăzi numeroase meserii care necesită doar câteva luni de pregătire, dar care pot asigura stabilitate financiară rapidă, potrivit informațiilor publicate de platformele de recrutare, de patronate și statisticile INS analizate de „Adevărul”. În sectorul construcțiilor și al industriei, sudorii specializați (în procedee precum WIG/TIG – argon) pot câștiga între 7.000 și 14.000 lei net, mai ales dacă lucrează pe șantiere mari sau în străinătate. Operatorii de utilaje grele, precum excavatoriștii sau macaragiii, beneficiază de salarii cuprinse între 6.000 și 11.000 lei, în special datorită cererii generate de proiectele de infrastructură și dezvoltările imobiliare. La fel de căutați sunt electricienii și instalatorii, indispensabili pentru orice construcție modernă sau rețea tehnologică, cu venituri ce pot depăși 8.000–10.000 lei, mai ales în regim independent.

Transportul rutier rămâne un alt domeniu extrem de profitabil. Șoferii profesioniști de camion, în special cei care lucrează pe rute internaționale („pe comunitate”), pot ajunge la venituri de 3.000–4.000 de euro lunar, în ciuda programului solicitant și a perioadelor lungi petrecute departe de casă. În paralel, sectorul serviciilor cunoaște o dezvoltare accelerată, iar meserii precum barber sau stilist de unghii demonstrează că veniturile consistente nu depind neapărat de studii universitare. Cu o bază solidă de clienți și abilități bine dezvoltate, câștigurile pot depăși 8.000–10.000 lei lunar, mai ales în orașele mari.

Totuși, accesul la aceste oportunități nu este complet lipsit de condiții. În majoritatea cazurilor, pragul minim educațional este reprezentat de absolvirea a cel puțin 10 clase. Această cerință nu este doar birocratică, ci reflectă nevoia reală de competențe de bază – înțelegerea documentațiilor tehnice, respectarea normelor de siguranță și operarea unor echipamente moderne, adesea digitalizate. Pentru meserii precum sudor autorizat, electrician sau instalator de gaze, certificările profesionale (de tip ISCIR sau ANRE) sunt esențiale și implică examene riguroase, avize medicale și pregătire practică intensă.

Durata cursurilor de calificare variază, în general, între 2 și 6 luni, iar costurile pot fi cuprinse între 1.500 și 6.000 lei, în funcție de domeniu și complexitate. Deși investiția inițială poate părea semnificativă, recuperarea acesteia este rapidă, având în vedere nivelul salariilor. În plus, experiența acumulată și reputația profesională pot duce, în timp, la venituri mult mai mari, mai ales pentru cei care aleg să lucreze pe cont propriu.

În concluzie, anul 2026 confirmă o schimbare importantă de paradigmă: succesul financiar nu mai este condiționat exclusiv de o diplomă universitară. Meseriile practice, odinioară subestimate, au devenit piloni esențiali ai economiei și oferă oportunități reale pentru cei dispuși să învețe și să muncească. Cu un minim de educație, determinare și adaptabilitate, aceste profesii pot transforma rapid un curs de câteva luni într-o carieră stabilă și profitabilă.

Principalele meserii care aduc venituri ridicate fără studii superioare:

1. Sudor (Specializarea Argon / WIG-TIG)

Aceasta este, probabil, cea mai bine plătită meserie tehnică din România în prezent. Lipsa sudorilor omologați a dus la salarii care depășesc adesea sectorul IT pentru seniori.

Nivel de școlarizare: Minim 10 clase (pentru a putea susține examenul de autorizare ISCIR).

Salariu: Între 7.000 și 14.000 lei net (în funcție de complexitatea lucrărilor și de șantier).

Cursuri necesare: Curs de calificare "Sudor" urmat de o specializare pe un anumit procedeu (Argon, Electric, Laser).

Durata cursului: Aproximativ 3 - 5 luni (include teorie și multă practică).

Cost curs: Între 2.500 și 4.500 lei, în funcție de școală și materialele consumabile incluse.

2. Operator Utilaje Grele (Excavatorist / Macaragiu)

Șantierele de autostrăzi și marile proiecte rezidențiale au creat o cerere uriașă pentru cei care pot manevra utilaje de sute de mii de euro.

Nivel de școlarizare: Minim 10 clase (obligatoriu pentru dosarul de examinare ISCIR).

Salariu: 6.000 – 11.000 lei net. De regulă, se plătește la oră, iar orele suplimentare sunt foarte bine remunerate.

Cursuri necesare: Curs de "Mașinist utilaje cale și terasamente" sau "Macaragiu" (necesită avize medicale și psihologice stricte).

Durata cursului: Aproximativ 2 - 3 luni.

Cost curs: Între 1.500 și 3.000 lei. Autorizarea ISCIR (carnetul de macara) poate presupune taxe suplimentare de examinare.

3. Electrician (Industrial sau de Joasă Tensiune)

Electricienii sunt vitali pentru orice clădire nouă sau fabrică automatizată. Fără semnătura unui electrician autorizat ANRE, nicio clădire nu poate fi pusă în funcțiune.

Nivel de școlarizare: Minim 10 clase (pentru calificare) sau 12 clase (pentru a deveni electrician autorizat ANRE de grad superior).

Salariu: 5.500 – 9.000 lei net. Cei care lucrează în regim PFA pot câștiga mult mai mult.

Cursuri necesare: Curs de calificare "Electrician constructor" sau "Electrician întreținere și reparații".

Durata cursului: Aproximativ 4 - 5 luni.

Cost curs: Între 1.800 și 2.800 lei.

4. Șofer Profesionist (Categorii C, E - Transport Marfă)

Transportul rutier rămâne coloana vertebrală a comerțului în 2026. Deși munca presupune perioade lungi departe de casă, recompensa financiară este pe măsură.

Nivel de școlarizare: Minim 8 sau 10 clase (trebuie să poți trece testele psihologice și examenul teoretic riguros).

Salariu: 6.500 – 8.500 lei pe rute interne; 2.800 – 4.000 euro pentru cei care lucrează "pe comunitate" (Europa).

Cursuri necesare: Școala de șoferi pentru categoriile C și E, plus obținerea Atestatului profesional (CPC - Certificat de Pregătire Profesională Continuă).

Durata procesului: Aproximativ 4 - 6 luni (școala de șoferi + perioada pentru programarea la examenele DRPCIV și ARR).

Cost total: Între 5.000 și 8.000 lei (școală + analize + taxe atestate).

5. Barber / Stilist Unghii (Sectorul Beauty)

Aici nu vorbim de un simplu salariu, ci adesea de un sistem de comision din încasări sau de închiriere de scaun în salon.

Nivel de școlarizare: Minim 8 sau 10 clase (depinde de școala de beauty, dar 10 clase sunt preferate pentru recunoașterea diplomei în UE).

Salariu: 5.000 – 10.000 lei net (veniturile cresc odată cu baza de clienți și viteza de lucru).

Cursuri necesare: Curs acreditat de "Frizer-Coafor" sau "Stilist protezist unghii".

Durata cursului: Între 2 și 4 luni.

Cost curs: Între 3.000 și 6.000 lei (cursurile de top includ și kit-uri de produse sau ustensile).

6. Instalator (Sanitare / Gaze / Termice)

Fie că este vorba de o avarie la bloc sau de montarea unei pompe de căldură într-o vilă nouă, instalatorii sunt printre cei mai căutați meșteșugari.

Nivel de școlarizare: Minim 10 clase (pentru a putea obține autorizarea de la distribuitorii de gaze).

Salariu: 5.000 – 8.500 lei net ca angajat; peste 12.000 lei dacă lucrezi pe cont propriu.

Cursuri necesare: Curs de calificare "Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze".

Durata cursului: Aproximativ 3 - 4 luni.

Cost curs: Între 1.500 și 2.500 lei.