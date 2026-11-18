Dezvoltarea rezidențială se extinde dincolo de limitele administrative ale marilor orașe, iar în unele zone localitățile învecinate au ajuns să atragă mai multe construcții decât centrele urbane. În Giroc s-au livrat aproape 7.500 de locuințe în cinci ani, peste numărul celor finalizate în Timișoara, iar Năvodari a înregistrat de peste două ori mai multe locuințe noi decât Constanța. Extinderea pune presiune pe infrastructura și serviciile publice din localitățile care preiau o parte tot mai mare din creșterea rezidențială.

Tot mai multe cartiere se construiesc la marginea orașelor Foto: Pixabay

Marile orașe din România nu mai concentrează singure dezvoltarea pieței rezidențiale. O parte tot mai mare a locuințelor noi este construită în localitățile din jur, unde terenurile sunt mai accesibile, iar condițiile de autorizare pot fi mai favorabile decât în interiorul centrelor urbane.

În Timișoara, Constanța, Cluj-Napoca și Sibiu, numărul locuințelor finalizate în ultimii cinci ani în localitățile limitrofe l-a depășit pe cel din interiorul municipiilor, potrivit unei analize realizate de SVN Romania pe baza datelor Institutului Național de Statistică pentru perioada 2021-2025.

Fenomenul este vizibil mai ales în zona Timișoarei. În Giroc au fost finalizate aproape 7.500 de locuințe în intervalul analizat, față de 6.813 în municipiu. Potrivit analizei, dacă sunt luate în calcul toate localitățile imediat învecinate, numărul locuințelor construite în zona periurbană a fost de peste trei ori mai mare decât cel din interiorul orașului.

Giroc, Florești și Năvodari atrag mai multe locuințe decât orașele vecine

În zona Clujului, Florești a ajuns aproape de nivelul municipiului. Localitatea a atras aproximativ 7.800 de locuințe noi între 2021 și 2025, în timp ce în Cluj-Napoca au fost finalizate circa 8.200. Dacă sunt incluse și alte localități din jur, precum Apahida și Baciu, dezvoltarea rezidențială din zona metropolitană este și mai amplă.

Cea mai mare diferență în cifre absolute apare în zona Constanței. Năvodari a înregistrat peste 10.500 de locuințe finalizate în cei cinci ani analizați, comparativ cu 4.591 în municipiul Constanța. Rezultatul localității este influențat însă și de proiectele din zona Mamaia, inclusiv de locuințele destinate exploatării turistice.

În zona Sibiului, Șelimbăr se numără printre localitățile care au atras un volum important de construcții rezidențiale. Alături de Giroc, Florești, Năvodari și Voluntari, aceasta se află printre cele mai dinamice suburbii ale marilor centre urbane.

Terenurile mai ieftine și autorizarea mai dificilă în orașe mută construcțiile spre periferie

Dezvoltatorii găsesc în localitățile din jurul marilor orașe terenuri mai accesibile și, în unele cazuri, condiții mai simple pentru realizarea proiectelor. În schimb, reglementările urbanistice și procedurile de autorizare din centrele urbane pot îngreuna dezvoltarea unor proiecte noi.

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Andrei Șarbu, fondator și CEO al SVN Romania, explică migrarea construcțiilor prin diferențele dintre condițiile de dezvoltare din marile orașe și cele din localitățile limitrofe.

„România se dezvoltă inegal din punct de vedere rezidențial – și nu doar la nivel național, cât și la nivel regional sau al localităților, iar cauzele sunt multiple”, a declarat acesta.

Pentru cumpărători, mutarea proiectelor în afara orașelor poate însemna acces la locuințe la prețuri mai mici. Dar avantajul locuirii în suburbii poate fi diminuat de dependența de orașul principal. Mulți dintre cei care se stabilesc în localitățile limitrofe lucrează, își duc copiii la școală sau accesează servicii medicale în centrul urban.

Creșterea numărului de locuințe aduce astfel presiune asupra drumurilor, transportului public, școlilor și grădinițelor. Dacă investițiile în aceste servicii nu țin pasul cu ritmul construcțiilor, localitățile riscă să se extindă rezidențial fără să aibă infrastructura necesară pentru noii locuitori.

Bucureștiul concentrează în continuare cele mai multe locuințe noi

Capitala are o dinamică diferită de cea a marilor centre regionale. În București au fost finalizate peste 58.000 de locuințe în perioada 2021-2025, în timp ce localitățile din jur au cumulat aproximativ 40.500 de unități.

Voluntari este cea mai dezvoltată localitate limitrofă, cu circa 5.000 de locuințe livrate în intervalul analizat. Chiar și așa, volumul construcțiilor din București rămâne considerabil mai mare decât cel din zona înconjurătoare.

Datele arată că extinderea spre suburbii nu are aceeași intensitate în toate regiunile. În Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Sibiu, localitățile din jur au ajuns să concentreze o parte mai mare din construcțiile noi decât municipiile. Bucureștiul continuă însă să atragă cele mai multe livrări în interiorul propriilor limite administrative.

Timișoara conduce la construcții raportate la populația zonei extinse

Clasamentul marilor orașe se schimbă și în funcție de numărul de locuințe finalizate raportat la populație.

În interiorul limitelor administrative, Brașovul a avut cea mai intensă dezvoltare rezidențială în perioada 2021-2025, cu 46 de locuințe finalizate la mia de locuitori. Urmează Bistrița și Bucureștiul, potrivit analizei SVN.

Dacă sunt incluse și localitățile limitrofe, Timișoara urcă pe primul loc, cu 89 de locuințe finalizate la mia de locuitori. Cluj-Napoca înregistrează 74, Constanța 71, iar Brașovul 70.

La polul opus se află Iași și Craiova. În Iași au fost finalizate 17 locuințe la mia de locuitori, iar în Craiova și localitățile din jur indicatorul a ajuns la 22.