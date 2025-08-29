Valoarea creditelor ipotecare noi acordate în primul semestru din 2025 a fost cu 60% mai mare față de cea din prima jumătate a anului trecut, potrivit unei analize bazate pe datele BNR, care arată că românii au luat aproximativ 50.000 de credite ipotecare noi în primele șase luni.

Valoarea totală a creditelor ipotecare noi acordate în prima jumătate a acestui an a fost de aproximativ 3,2 miliarde de euro, potrivit calculelor SVN Credit pe baza datelor din piața bancară, în creștere cu aproximativ 60% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Incluzând și toate formele de refinanțări, în primele șase luni din acest an au fost acordate credite ipotecare în valoare de aproximativ 5,56 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naționale, în creștere cu circa 26% comparativ cu primul semestru din 2024.

În total, la nivel național erau în plată la finalul semestrului întâi credite ipotecare cu o valoare de 22,7 miliarde de euro, în creștere anuală cu 5,5%, un ritm mai mult decât dublu comparativ cu cel înregistrat în 2024, potrivit datelor BNR. Analiștii estimează astfel că 2025 s-ar putea încheia cu o creștere de circa 7% - 8% a soldului total de credite ipotecare, un nivel apropiat de vârfurile de circa 10% înregistrate în 2021-2022.

„Prima jumătate a anului - în special perioada trimestrului al doilea - a fost excepțională pentru piața ipotecară – și asta într-un context în care 2025 a debutat foarte lent, într-o stare de incertitudine, tensiune politică și numeroase estimări negative. Estimăm că a doua jumătate a anului va fi la fel de bună, 2025 având toate premisele pentru a fi un an record pentru piața ipotecară din România – și ne bazăm pe datele din rețeaua noastră de 24 birouri la nivel național, unde avem în lucru mii de dosare care se vor închide în lunile următoare”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania.

Valoarea medie la nivel național a unui credit ipotecar acordat a fost în primul semestru din 2025 a fost de 64.000 de euro, în creștere de la aproximativ 62.000 de euro în perioada similară a anului anterior. Venitul mediu al unei familii care a aplicat pentru un credit ipotecar a fost de 2.500 de euro, se arată în analiza Ipotecare.ro.

Cea mai mare pondere din clienții companiei, cu o cotă de 37%, au optat pentru o locuință finalizată între 2020 și 2025, aceștia fiind urmați de cei care au ales o locuință livrată între 2010 și 2020, cu o cotă de 33% Aproximativ 10% dintre clienți au ales o locuință finalizată între 1990 și 2010, în timp ce aproximativ 20% au ales locuințe finalizate înainte de 1990.

În primele șase luni din 2025 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 5,56 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naționale a României, în creștere cu 26% comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările. Numărul caselor și apartamentelor vândute în primul semestru din 2025 la nivel național a fost cu 3,5% mai mic comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cresc ratele pentru creditele ipotecare de la 1 octombrie

Dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, de la 1 octombrie, ca urmare a actualizării indicelui IRCC. Acesta se calculează trimestrial ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre.

Astfel, de la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Acest lucru înseamnă că rata la un un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei, de la 2.021 lei pentru perioada iulie - septembrie, la 2.113 pentru perioada octombrie - decembrie 2025.

De creșterea sau scăderea indicelui IRCC sunt afectați cei care au credite cu dobândă variabilă dependente de indicele IRCC.

În schimb, persoanele care au credite în valută sau persoanele care au credite cu dobândă fixă, nu vor fi afectați de modificarea ratei la credite întrucât dobânda din contractul lor nu se schimbă în funcție de IRCC.