search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hidroelectrica, în centrul unui scandal juridic: fiul naşului de căsătorie al lui Grindeanu va fi suspendat din funcţie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Hidroelectrica se confruntă cu o situație sensibilă la nivelul conducerii, după ce Adunarea Generală a Acționarilor urmează să decidă suspendarea din funcție a lui Silviu Răzvan Avram, membru și președinte al Consiliului de Supraveghere, pe fondul unui dosar penal în care acesta are calitatea de inculpat. Acesta este fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu şi a fost trimis în judecată în 2025 de DNA.

Sediul Hidroelectrica
Hidroelectrica se află în centrul unui scandal juridic. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

În cadrul ședinței AGA programate pentru 29 mai 2026, acționarii vor analiza suplimentarea ordinii de zi cu un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, prin care se propune suspendarea acestuia din funcție până la soluționarea definitivă a dosarului penal.

Măsura vine în contextul dosarului nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Secției I penale a Curții de Apel București, care vizează acuzații de luare de mită, prevăzute de art. 289 din Codul penal, raportat la Legea nr. 78/2000 privind faptele de corupție.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței la 21 octombrie 2024.

Alte dosare aflate pe rolul instanțelor

Pe lângă cauza principală, Silviu Răzvan Avram este implicat și în alte proceduri judiciare conexe, respectiv dosarul privind măsuri și excepții dispuse în camera preliminară (înregistrat în 21 octombrie 2025) și dosarul privind verificarea măsurilor asigurătorii, conform Codului de procedură penală.

Aceste cauze sunt în continuare în analiză la Curtea de Apel București.

Posibilă revocare dacă nu există o decizie definitivă

Potrivit documentului supus aprobării, în cazul în care în termen de 90 de zile de la adoptarea suspendării nu este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă în dosarele menționate, Ministerul Energiei poate solicita revocarea lui Silviu Răzvan Avram din Consiliul de Supraveghere.

Măsura este fundamentată pe prevederile contractuale care permit încetarea mandatului în situația în care un membru al conducerii nu își mai poate îndeplini atribuțiile.

Refuzul semnării poate duce la revocare imediată

Documentul mai prevede că, în cazul în care Silviu Răzvan Avram refuză să semneze actul adițional privind suspendarea, deși acesta este aprobat de AGA, se poate dispune revocarea imediată din funcție.

Decizia ar putea fi luată în baza prevederilor contractului de mandat, care permit încetarea acestuia pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor asumate.

Decizie cu impact major asupra conducerii Hidroelectrica

Situația ridică mize importante pentru conducerea uneia dintre cele mai mari companii energetice din România, într-un context în care guvernanța corporativă și integritatea în companiile de stat sunt sub atenție sporită.

Decizia finală va aparține acționarilor Hidroelectrica în cadrul ședinței din 29 mai 2026.

Fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu

Direcția Națională Anticorupție l-a trimis în judecată în octombrie 2025 pe Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de căsătorie al lui Grindeanu, pentru instigare/complicitate la luare de mită.

Relația de rudenie prin alianță a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de nașul de căsătorie, tatăl lui Silviu Răzvan Avram, om de afaceri din Caransebeș. Stabilit în Timișoara, unde locuiește și Grindeanu, Silviu Răzvan Avram a împrumutat de la acesta 20.000 de euro în anul 2016 pentru ca, după patru ani, după ce politicianul a ajuns numărul 2 în PSD, să întoarcă serviciul și să împrumute cu suma de 445.000 de lei formațiunea politică.

Fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux

Cu câțiva ani înainte de acest împrumut, Silviu Răzvan Avram se mutase la București și, concomitent cu ascensiunea la putere a lui Grindeanu, a ocupat mai multe funcții în instituții publice – Ministerul Economiei, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Hidroelectrica și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – la ultima fiind angajată, în mandatul de președinte al instituției al lui Sorin Grindeanu, și soția sa Adriana.

Și Avram senior, nașul liderului PSD, a trecut recent printr-o cumpănă penală: în august 2025 a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru că a condus beat la volan.

Silviu Răzvan Avram (48 de ani), în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, se află pe lista inculpaților unui dosar penal trimis marți în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Cap de listă pentru acuzare în această anchetă, conform comunicatului DNA, a fost Ioana Timofte, fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Avram fiind consilier în această instituție la momentul faptelor.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București sub numărul 6631/2/2025 (3821/2025 ) în data de 21.10.2025  

image png

Timofte, Avram și alte cinci persoane au fost inculpate pentru că fi beneficiat din partea unor firme private de mită – sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, societățile primind la schimb contracte din partea CNCIR.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).

Proiectul la care se lucrează de 45 de ani. Burduja anunță „energie ieftină” pentru 50.000 de gospodării

Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.

Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a inculpatei Timofte Ioana), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

”Nu comentez”, a fost reacția lui Avram atunci când a fost întrebat despre aceste acuzații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea Gândul despre cenzura Google în România a stârnit mii de reacții și revoltă în mediul online
gandul.ro
image
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
mediafax.ro
image
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani
fanatik.ro
image
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
libertatea.ro
image
Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie Tyler. Care sunt șansele de supraviețuire
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
digisport.ro
image
Criza relaxează ținuta la serviciu. Angajații chemați la birou în șort pentru a nu porni aerul condiționat
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe 30 septembrie
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Produsele alimentare retrase de urgenţă de la raft de către Carrefour. Ce trebuie să facă cei care le-au cumpărat
playtech.ro
image
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză economică"
digisport.ro
image
Ce face acum Cosmin Seleși după perioada grea petrecută în spital: „Am slăbit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Prețurile pentru alimente ar putea exploda din cauza războiului din Iran. Avertisment sumbru pentru agricultori
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor
click.ro
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Horoscop 8-14 mai. Taurii au parte de șanse profesionale, câștiguri și oportunități importante, Racilor li se poate schimba viața în scurt timp, Peștii sunt norocoși
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener