Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis joi, 10 septembrie 2026, că perspectivele privind inflația și economia zonei euro rămân extrem de incerte, după ce BCE a decis să majoreze cu 0,25 puncte procentuale toate cele trei dobânzi de politică monetară. Banca centrală estimează că inflația va rămâne peste ținta de 2% și în 2027, în principal pe fondul șocului energetic, însă și-a îmbunătățit prognozele privind creșterea economică.

Lagarde, după majorarea dobânzilor BCE: Inflația va rămâne peste țintă o perioadă mai lungă Foto: arhivă

Christine Lagarde a subliniat că BCE nu își stabilește dinainte următoarele decizii privind dobânzile, iar politica monetară va fi ajustată în funcție de datele economice și financiare care vor fi disponibile.

„Perspectiva rămâne extrem de incertă, existând riscuri în sensul creșterii inflației și în sensul reducerii creșterii economice”, a declarat președinta BCE.

Lagarde a explicat că banca centrală va analiza la fiecare ședință perspectivele inflației și riscurile asociate, evoluția inflației de bază și modul în care politica monetară se transmite în economie.

„Vom urma o abordare bazată pe date și pe fiecare întâlnire în parte pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare”, a spus ea.

Președinta BCE a precizat că instituția nu se angajează în prealabil față de o anumită evoluție a dobânzilor.

„Nu ne angajăm în prealabil față de o anumită traiectorie a ratei dobânzii”, a afirmat Lagarde.

BCE a majorat toate cele trei dobânzi

Mesajul lui Lagarde vine după decizia Consiliului guvernatorilor BCE de a majora cu 0,25 puncte procentuale cele trei dobânzi de politică monetară.

Dobânda la facilitatea de depozit a fost urcată la 2,50%, rata operațiunilor principale de refinanțare a ajuns la 2,65%, iar facilitatea de creditare marginală a fost majorată la 2,90%. Noile niveluri intră în vigoare la 16 septembrie 2026.

BCE justifică decizia prin presiunile inflaționiste generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de evoluția prețurilor la energie. Banca centrală spune că inflația este de așteptat să rămână peste ținta de 2% pentru o perioadă mai lungă.

Inflația din zona euro a ajuns la 3,3%

Inflația anuală din zona euro a crescut la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, potrivit datelor prezentate de BCE.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la energie. Inflația prețurilor la energie a ajuns la 14,3% în august, comparativ cu 10,3% în iulie.

În același timp, inflația care exclude energia și alimentele a coborât ușor, de la 2,5% la 2,4%. Inflația serviciilor a scăzut de la 3,3% la 3%, în timp ce inflația bunurilor a crescut de la 0,9% la 1,2%.

BCE notează că măsurile privind inflația de bază au fost în general stabile în luna iulie, iar salariile nu au arătat până acum o reacție semnificativă la șocul energetic.

Prețurile la energie țin inflația peste țintă

Christine Lagarde a explicat că războiul din Orientul Mijlociu și evoluțiile legate de războiul din Ucraina au împins în sus prețurile energiei.

Potrivit BCE, acest lucru va menține inflația generală mult peste ținta de 2% până în prima jumătate a anului 2027. Ulterior, inflația din sectorul energetic ar urma să scadă și să devină negativă până la jumătatea anului 2028, contribuind la reducerea inflației generale.

Banca centrală avertizează însă că prețurile mai mari la energie se pot transmite treptat către inflația de bază și către prețurile alimentelor.

„În ceea ce privește șocul energetic, scenariile actualizate elaborate de experți ilustrează gama largă de rezultate privind modul în care creșterea și inflația ar evolua în funcție de diferite ipoteze privind intensitatea și durata acestuia, precum și efectele sale indirecte și de runda secundară”, a declarat Lagarde.

BCE estimează o inflație de 3% în 2026

Noile proiecții ale experților BCE indică o inflație medie de 3% în 2026, de 2,5% în 2027 și de 2,1% în 2028.

Pentru inflația care exclude energia și alimentele, proiecțiile indică o medie de 2,5% în 2026, 2,6% în 2027 și 2,3% în 2028.

BCE estimează că inflația generală va reveni în apropierea țintei de 2% spre sfârșitul anului 2027, susținută inclusiv de efectul dobânzilor mai ridicate.

Inflația de bază este însă așteptată să continue să crească până la începutul lui 2027 și să rămână ridicată în restul anului, înainte de a începe să se tempereze în 2028.

BCE și-a îmbunătățit estimările privind economia

În paralel cu majorarea prognozelor privind inflația pentru 2027 și 2028, BCE și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economică.

Economia zonei euro este estimată să crească cu 0,9% în 2026, cu 1,4% în 2027 și cu 1,5% în 2028. Prognozele pentru 2026 și 2027 au fost revizuite în sus, BCE explicând că economia zonei euro s-a dovedit mai rezistentă decât era anticipat.

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Economia a continuat să crească în trimestrul al doilea, în pofida șocului energetic, iar evoluția pozitivă a fost observată în mai multe state și sectoare.

Piața muncii a rămas, de asemenea, robustă. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în luna iulie.

Lagarde: Riscurile pentru inflație sunt în creștere

BCE consideră că riscurile pentru inflație sunt orientate în sus, în special din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a evoluțiilor legate de războiul din Ucraina.

O eventuală nouă întrerupere a aprovizionării cu energie ar putea duce la creșteri suplimentare și mai persistente ale prețurilor. BCE atrage atenția în special asupra gazelor, ale căror prețuri ar putea crește în cazul unor noi perturbări ale aprovizionării sau al unei ierni neobișnuit de reci, în condițiile unor niveluri reduse ale stocurilor.

Cu cât prețurile energiei rămân ridicate mai mult timp, cu atât crește riscul ca acestea să se transmită către celelalte prețuri și către salarii.

În același timp, riscurile pentru creșterea economică sunt orientate în jos. Un șoc energetic mai puternic ar putea afecta veniturile reale, consumul și investițiile, iar o deteriorare a sentimentului de pe piețele financiare ar putea înăspri condițiile de creditare.

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Lagarde: BCE este pregătită să își ajusteze instrumentele

Christine Lagarde a transmis că BCE consideră că decizia de joi oferă instituției o poziție adecvată pentru a face față incertitudinilor generate de conflict.

„Prin decizia de astăzi, rămânem bine poziționați pentru a naviga prin incertitudinea cauzată de conflict”, a declarat președinta BCE.

Lagarde a reafirmat că obiectivul BCE este ca inflația să se stabilizeze la 2% pe termen mediu și că banca centrală va continua să urmărească evoluția prețurilor, a economiei și a condițiilor financiare.

„În special, deciziile noastre privind rata dobânzii se vor baza pe evaluarea noastră a perspectivelor inflației și a riscurilor aferente acestora, în lumina datelor economice și financiare viitoare, precum și a dinamicii inflației de bază și a forței de transmitere a politicii monetare”, a spus Lagarde.

BCE a transmis că este pregătită să își ajusteze toate instrumentele disponibile în limitele mandatului său, dacă acest lucru va fi necesar pentru ca inflația să se stabilizeze în mod sustenabil în jurul țintei de 2% și pentru a asigura transmiterea politicii monetare în economie.