Economistul-șef al BCE avertizează: Inflația din zona euro rămâne peste 3% tot anul, dar „nu este un dezechilibru major”

Economia zonei euro traversează un șoc inflaționist de intensitate moderată, iar rata inflației va rămâne peste pragul de 3% pe parcursul întregului an, a declarat vineri economistul-șef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane.

Declarațiile vin la scurt timp după ce BCE a decis majorarea ratelor dobânzilor, într-un efort de a ține sub control așteptările privind evoluția prețurilor și de a preveni consolidarea presiunilor inflaționiste în economie.

„Este un șoc care nu este nici prea mare, nici prea persistent, dar la care răspunzi printr-o politică monetară echilibrată. Dacă vreți, cam aici ne aflăm acum. Nu suntem într-un scenariu de dezechilibru inflaționist major”, a afirmat Philip Lane în cadrul unui eveniment organizat de Natixis, potrivit Reuters.

Inflația rămâne peste ținta BCE

Oficialul a explicat că, deși tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu par să se fi diminuat în ultima perioadă, efectele asupra prețurilor s-au resimțit deja și vor continua să influențeze economia europeană.

Potrivit estimărilor instituției, inflația va rămâne peste nivelul de 3% până la finalul anului și va depăși în continuare ținta de 2% și în 2027.

„Am văzut o anumită îmbunătățire în această săptămână, însă există suficiente creșteri de costuri care urmează să se transmită în economie, astfel încât estimăm că inflația va rămâne peste 3% pe tot parcursul acestui an”, a precizat Lane.

Economistul-șef al BCE a avertizat că presiunile asupra prețurilor se vor transmite și către alte sectoare ale economiei, inclusiv pe piața muncii, unde ar putea apărea noi cereri de majorare a salariilor.

Piețele se așteaptă la noi majorări de dobândă

În prezent, investitorii estimează că BCE ar putea opera încă una sau două majorări ale dobânzii la facilitatea de depozit, aflată în prezent la 2,25%.

Conform piețelor financiare, o nouă creștere a dobânzii este deja luată în calcul pentru luna octombrie.

Anterior, BCE a apreciat că rata neutră a dobânzii – nivelul care nu stimulează și nici nu frânează economia – se situează între 1,75% și 2,50%, ceea ce înseamnă că o eventuală nouă majorare ar duce dobânda-cheie la limita superioară a intervalului estimat de instituție.

Economia rezistă în pofida costurilor ridicate

Philip Lane a recunoscut că prețurile ridicate la energie vor continua să afecteze activitatea economică din zona euro, însă a subliniat că există suficiente elemente care susțin creșterea economică. Printre acestea se numără nivelul ridicat al economiilor populației, investițiile în creștere – alimentate în special de dezvoltarea inteligenței artificiale și de cheltuielile sporite pentru apărare – precum și soliditatea sistemului financiar european.

„Gospodăriile dispun de economii suficiente pentru a susține consumul, investițiile continuă să crească, iar sistemul financiar rămâne profitabil și dispune de lichidități consistente”, a concluzionat economistul-șef al BCE.

Prețurile au explodat pentru români

Între timp, inflația a urcat la 10,9% în luna mai în România, energia electrică s-a scumpit cu peste 55% într-un an, salariul mediu net a scăzut în aprilie, iar pensia medie a înregistrat un recul în primul trimestru al anului. Toți acești indicatori arată o deteriorare accentuată a puterii de cumpărare. Analiștii consultați de „Adevărul” spun că românii vor resimți tot mai puternic efectele scumpirilor, iar capacitatea statului de a interveni este limitată de situația bugetară și de contextul politic.

Întrebat cum estimează că se vor descurca românii în perioada imediat următoare, profesorul de economie Radu Nechita afirmă că perspectivele depind în mare măsură de direcția pe care o va urma viitorul guvern.