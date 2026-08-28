Investiții în eficiență energetică în valoare de 290 de milioane de euro. Ilie Bolojan: „O industrie mai competitivă și un aer mai curat”

Ministerul Energiei a finalizat evaluarea proiectelor depuse în apelul competitiv pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Echipamente industriale Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, care conduce interimar și Ministerul Economiei, apelul a avut un buget de 150 de milioane de euro și a fost deschis până în februarie 2026. Au depus proiecte 11 companii industriale, iar din acestea au fost aprobate 7 proiecte, cu o valoare totală a investițiilor de 290 de milioane de euro, din care ajutorul de stat este de 109 milioane de euro.

Diferența este acoperită de companii din surse proprii.

Lista companiilor ale căror proiecte au fost aprobate poate fi consultată pe site-ul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3ScUgY4

„Schema de sprijin are un efect de levier, mobilizând din partea companiilor o sumă mult mai mare decât grantul alocat. Investițiile aprobate cuprind înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie, retehnologizarea liniilor de producție, electrificarea unor procese industriale, recuperarea căldurii pierdute în procesele tehnologice și instalarea de sisteme care măsoară consumul de energie și emisiile în timp real, la nivelul fiecărui flux energetic al companiei”, potrivit premierului Ilie Bolojan.

Prin aceste investiții se urmărește o reducere a consumului de energie de 990.000 MWh pe an și o reducere a emisiilor cu 239.000 de tone de CO₂ echivalent pe an.

Investițiile ar urma să fie finalizate până cel târziu pe 30 iunie 2030, până atunci urmând să fie soluționate contestațiile și va avea loc o perioadă de precontractare/contractare până la 30 noiembrie 2026.

„Investițiile în eficiență energetică înseamnă costuri de producție mai mici, o industrie mai competitivă și un aer mai curat”, a mai transmis Ilie Bolojan.