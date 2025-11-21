Procedură de infringement împotriva României pe tema eficienței energetice

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state membre, printre care și România, pentru că nu au comunicat transpunerea completă a Directivei UE 1791 din 2023 privind eficiența energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia.

Directiva a fost adoptată în 2023 şi statele membre trebuiau să notifice transpunerea ei până în 11 octombrie 2025, cu excepţia unor dispoziţii speciale, cum ar fi raportările, care au termene limită specifice.

Noile reglementări stabilesc obiectivul obligatoriu de a înregistra o reducere generală în UE a consumului final de energie de 11,7% până în 2030 (faţă de proiecţiile din 2020).

De asemenea, Directiva cere statelor membre UE să se asigure că sectorul public conduce prin exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9% în fiecare an (comparativ cu nivelul din 2021) şi sunt renovate anual cel puţin 3% din clădirile publice.

Noile reglementări promovează de asemenea crearea unor "ghişee unice operaţionale" la nivel naţional, care sunt mecanisme prin care este oferită consiliere gratuită, orientări şi sprijin practic pentru măsuri ce vizează renovările şi eficienţa energetică, făcând procesul mai uşor, în special pentru gospodăriile vulnerabile şi pentru cei care trăiesc în clădirile cu cele mai slabe performanţe energetice.

Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează informaţiile privind eficienţa energetică. Directiva promovează serviciile de eficienţa energetică, inclusiv prin companii specializate şi soluţii inovative de finanţare.

Până acum, doar Cehia a notificat transpunerea completă a Directivei până la termenul limită legal.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către restul de 26 state membre. Acestea au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile lor către Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.