 Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor | adevarul.ro
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Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor

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Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, susține lansarea unui nou mecanism care să faciliteze accesul tinerilor la locuințe, după modelul programului „Prima Casă”, pe care îl consideră una dintre măsurile care au contribuit la revenirea încrederii în economie după criza financiară din urmă cu aproape două decenii.

Dan Șucu, la Concordia Summit 2026
Dan Șucu, la Concordia Summit 2026 Foto: FB Concordia

„Capitalul nu răspunde la apeluri, ci la fapte. Merge acolo unde găsește piață, instituții care funcționează și încredere”. Cu această idee s-a deschis Concordia Summit 2026, desfășurat la București în perioada 6-7 noiembrie 2026, sub tema „Cum activăm capitalul României”.

Creșterea economică a României depinde tot mai mult de capacitatea de a atrage și păstra capitalul în țară, într-un context în care resursele publice și fondurile europene devin mai limitate. Aceasta a fost una dintre concluziile principale ale evenimentului.

„În ultimii 20 de ani, România s-a apropiat de 80% din PIB-ul mediu pe locuitor al UE. Acum nu mai discutăm dacă putem crește, ci cum arată următoarea etapă de creștere”, se arată pe pagina de Facebook a Confederației Concordia.

Dan Șucu a arătat că România are nevoie de proiecte care să stimuleze investițiile și consumul

„Următorul pas este de la `made in Romania` la `created in Romania`, cu capital care rămâne în țară și se reinvestește. Încrederea este cea mai subestimată formă de capital”, a declarat președintele Concordia.

Șucu a amintit că programul „Prima Casă”, lansat după recesiunea din 2008-2009, a oferit multor familii posibilitatea de a cumpăra o locuință și a avut efecte pozitive asupra economiei, potrivit Știri pe Surse.  

„Atunci, un parteneriat între mediul de afaceri și cetățeni a condus la un produs numit Prima Casă. Mii de tineri s-au mutat în casă nouă, un boost de optimism, de încredere, de multiplicare în economie. A scos România din zona de lipsă de încredere, de optimism. Avem acum oportunitatea unui nou produs: affordable homes”, a declarat Șucu.

În opinia sa, un proiect similar, adaptat realităților actuale, ar putea genera un nou impuls pentru piață și pentru sectorul construcțiilor.

Liderul Concordia a legat această propunere de nevoia de a valorifica mai bine capitalul românesc și de a susține investițiile care produc efecte pe termen lung în economie. El consideră că următoarea etapă de dezvoltare trebuie să fie axată pe crearea de valoare în România și pe reinvestirea resurselor generate local.

Cum poate fi activat capitalul românesc. Mesajele-cheie de la Concordia Summit 2026

La același eveniment, premierul Luca Niculescu a subliniat că relația dintre stat și mediul de afaceri trebuie construită pe rezultate concrete, nu pe promisiuni. Șeful Executivului a transmis că Guvernul își propune să colaboreze mai strâns cu reprezentanții companiilor și să evalueze peste un an efectele acestui parteneriat.

O perspectivă complementară a venit din partea vicepreședintei executive a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a atras atenția asupra rolului capitalului uman în competitivitatea economică. Potrivit acesteia, dezvoltarea competențelor și consolidarea dialogului social sunt elemente esențiale pentru performanța economică pe termen lung.

La rândul său, consilierul prezidențial Radu Burnete a avertizat că statul nu va mai putea susține în viitor programe ample de subvenții, iar fondurile europene vor avea o pondere mai redusă. În aceste condiții, el consideră că dezvoltarea economiei trebuie să fie susținută de capitalul privat românesc, de o piață de capital mai puternică și de transformarea unor companii de stat în actori regionali relevanți.

Mesaje similare au venit și din partea președintelui BusinessEurope, Maciej Witucki, care a pledat pentru modernizarea pieței unice europene și pentru o implicare mai activă a mediului de afaceri în elaborarea politicilor economice europene.

Concordia Summit 2026 este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social”, finanțat prin Fondul Social European Plus (FSE+) și Guvernul României, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

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