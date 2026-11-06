DAN AIR a intrat în insolvență. Ce trebuie să știe pasagerii care au bilete pentru zborurile companiei

DAN AIR a anunțat vineri, 6 noiembrie, că a intrat oficial în insolvență la propria cerere, potrivit unei decizii emise de Tribunalul București. Compania i-a avertizat pe cei care nu au primit o notificare de anulare a rezervării să se prezinte la zbor.

Foto: DAN AIR

„Următorul zbor DAN AIR este programat duminică dimineață, 8 noiembrie 2026, pe ruta București – Damasc. Reiterăm faptul că toți pasagerii care nu au primit o notificare de anulare a rezervării pentru neplată sunt rugați să se prezinte la zbor.

Prin încheierea pronunțată astăzi, 6 noiembrie 2026, în dosarul nr. 3523/93/2026, Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva DAN AIR, la cererea companiei, care și-a declarat intenția de reorganizare.

Administrator judiciar a fost desemnată RTZ & Partners S.P.R.L. Filiala București

Reorganizarea nu înseamnă faliment. Procedura oferă DAN AIR protecția legală necesară pentru a-și continua activitatea și pentru a-și plăti datoriile potrivit unui plan de reorganizare, aprobat de creditori și confirmat de judecătorul-sindic”, transmite compania într-un comunicat.

DAN AIR acuză ROMATSA că a reziliat contractul de furnizare a serviciilor de navigație aeriană cu doar 15 minute înainte de termenul de judecată privind insolvența companiei.

Operatorul aerian cere ROMATSA să anuleze rezilierea și susține că, potrivit legii insolvenței, furnizorii nu pot întrerupe serviciile pentru datoriile mai vechi, dacă sunt plătite serviciile curente.

Compania afirmă că prioritatea trebuie să fie protejarea pasagerilor și continuarea zborurilor.

Referitor la rezervările anulate din cauza sumelor reținute de procesatorul de plăți NETOPIA, DAN AIR precizează că pasagerii trebuie să solicite rambursarea direct de la companie, la adresa finance@netopia-payments.com. Reprezentanții operatorului susțin că nu pot returna banii, deoarece aceștia nu au ajuns în conturile DAN AIR, iar compania nu mai are acces la platforma de rambursări.

Totodată, până la aprobarea planului de reorganizare, DAN AIR poate face doar plățile necesare pentru menținerea zborurilor.

„Deschiderea procedurii de reorganizare este începutul redresării DAN AIR. Le mulțumim pasagerilor, angajaților, partenerilor și creditorilor care ne-au susținut în aceste zile grele. Zburăm în continuare, iar duminică dimineață va avea loc următorul zbor regulat.

Cerem ROMATSA să retragă rezilierea și să pună pasagerii pe primul loc”, a afirmat Matt Ian DAVID, Administrator Special DAN AIR.

Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate

DAN AIR își mută temporar toate zborurile de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București.

Decizia a fost anunțată miercuri, 4 noiembrie, pe fondul unui conflict între compania aeriană și conducerea aeroportului băcăuan. Pasagerii care aveau bilete pentru curse din Bacău vor putea accepta noul aeroport de plecare sau vor putea solicita rambursarea integrală a banilor.

DAN AIR susține că nu renunță definitiv la baza din Bacău și că este dispusă să revină după rezolvarea conflictului cu administrația aeroportului.

Compania cere însă schimbarea conducerii executive, condusă de directorul general Radu Bezniuc.

„Am construit împreună cu băcăuanii o bază și o rețea de zboruri de care suntem mândri, însă trebuie să plecăm temporar cu regret, întrucât nu putem opera dintr-un aeroport a cărui conducere cere insolvența singurului său operator cu bază pe aeroportul din Bacău”, a declarat Matt Ian David, administratorul DAN AIR.