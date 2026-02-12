search
Joi, 12 Februarie 2026
INS: Salariul mediu net a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025

Publicat:

Câștigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei (+5,3%) față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.868 lei, fiind mai mare cu 497 lei (+5,3%) comparativ cu luna anterioară.

Comparativ cu luna decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%. FOTO: Shutterstock
Comparativ cu luna decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%. Totodată, indicele câștigului salarial real a fost de 95,5% față de decembrie 2024 și de 105,1% față de noiembrie 2025, evoluția fiind influențată atât de dinamica salariilor, cât și de rata inflației.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.012 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv servicii informatice (12.588 lei). La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost consemnate în hoteluri și restaurante (3.557 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei).

INS explică faptul că fluctuațiile salariale din cursul anului sunt influențate în principal de acordarea primelor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile de referință precum decembrie sau martie-aprilie. „Acestea conduc, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an”, precizează instituția.

În luna decembrie 2025, în majoritatea activităților economice, salariile medii nete au crescut față de noiembrie, pe fondul acordării de prime ocazionale, al sumelor din profit, al drepturilor în natură și al realizărilor mai bune de producție sau încasări. Creșterile au fost susținute și de reduceri de personal cu salarii sub media sectorială.

Cele mai mari creșteri lunare ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în:

  • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă (+28,4%);
  • intermedieri financiare (fără asigurări și fonduri de pensii) (+26,4%);
  • creșteri între 12% și 23% în domenii precum industria metalurgică, transporturi pe apă, extracția petrolului și gazelor, telecomunicații, tranzacții imobiliare, industria farmaceutică și prelucrarea țițeiului.

De asemenea, majorări între 7,5% și 11,5% s-au consemnat în activități profesionale, științifice și tehnice, comerț, fabricarea băuturilor, asigurări și industria construcțiilor metalice.

Pe de altă parte, INS arată că în unele domenii s-au înregistrat scăderi ale salariului mediu net, cauzate de acordarea primelor în lunile precedente sau de realizări mai slabe ale producției. Cele mai semnificative scăderi au fost:

  • –9,6% în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;
  • între –0,5% și –3% în IT, transporturi aeriene, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice și fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială (+0,3%), dar a scăzut în învățământ (–2,5%), pe fondul reducerii plății cu ora în perioada vacanței școlare, și în administrația publică (–0,4%).

