Salariul mediu a crescut cu 56 de lei în septembrie. Ce angajați au cele mai mari venituri

Salariul mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.

Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 94,7% în luna septembrie 2025 faţă de luna septembrie 2024 şi 100,6% faţă de luna august 2025. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238,0%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025.

În luna septembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru "Ziua petrolistului"), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Domeniile cu cele mai mari creșteri de salarii

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, cu 16,4%, în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 14%.

La polul opus, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost consemnate în transporturi aeriene, cu 14,9% şi în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cu procente între 2% şi 6,5%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+0,4%). Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,1%).

Cele mai mari și cele mai mici salarii nete

Cele mai mari salarii nete au fost înregistrate de angajați din următoarele domenii:

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – 12.433 lei

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 12.136 lei

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 11568 lei

Informații și comunicații 10.717 lei

Transporturi aeriene 10.602 lei

Activități de editare 10.166 lei

La polul opus, cele mai mici salarii nete s-au înregistrat în domeniile:

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3.446 lei

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.746 lei

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 3.795 lei