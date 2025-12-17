Cât se câștigă în Europa, în medie. România, aproape de coada clasamentului la salarii, dar urcă la puterea de cumpărare

Pentru mulți angajați, nivelul salariului rămâne criteriul decisiv în alegerea următorului pas în carieră. Datele recente arată însă diferențe majore între veniturile din statele europene, potrivit unei analize realizate pe baza celor mai noi statistici Eurostat din 2024.

Salariul mediu anual per angajat în Uniunea Europeană este de 39.808 euro. În interiorul blocului comunitar, diferențele sunt semnificative: de la 15.387 euro în Bulgaria, până la 82.969 euro în Luxemburg, de peste cinci ori mai mult, arată Euronews.

Pe lângă Luxemburg, alte cinci state europene depășesc pragul de 50.000 de euro pe an: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania.

La polul opus, alături de Bulgaria, se află Grecia și Ungaria, cu salarii medii sub 20.000 de euro anual. În Slovacia, salariul mediu anual este de 20.287 euro, iar în România 21.108 euro.

Datele Eurostat sunt ajustate pentru a reflecta echivalentul unui program full-time, ținând cont de ponderea ridicată a muncii part-time în unele state.

Estul și Vestul Europei, diferențe structurale

În general, salariile sunt mai ridicate în Europa de Vest și de Nord și mai scăzute în Europa de Est și de Sud-Est. Explicațiile țin de structura economică și de productivitate, arată specialiștii.

„O productivitate mai mare permite țărilor să susțină salarii mai ridicate”, a declarat Giulia De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii (ILO), pentru Euronews Business.

Statele cu o pondere mare a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată – precum IT, finanțe sau industrie avansată – tind să aibă salarii mai mari decât cele axate pe agricultură, textile sau servicii de bază.

Un rol important îl au și sindicatele, negocierile colective și nivelul salariului minim. Potrivit Agnieszkăi Piasna, cercetător senior la Institutul Sindical European (ETUI), nivelul scăzut de sindicalizare și șomajul mai ridicat reduc puterea de negociere a angajaților, o situație frecvent întâlnită în Europa Centrală și de Est.

România urcă la puterea de cumpărare

Diferențele dintre state se reduc considerabil atunci când salariile sunt calculate în standardul puterii de cumpărare (PPS), care ia în considerare costul vieții. În acest caz, salariile ajustate variază între 21.644 PPS în Grecia și 55.051 PPS în Luxemburg, iar raportul dintre minim și maxim scade la 2,5.

România urcă semnificativ în clasament atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare, depășind pragul de 36.000 PPS. Astfel, țara noastră se poziționează peste state precum Italia, Malta, Croația, Polonia, Cehia sau Portugalia, în timp ce Estonia coboară în clasament.

Dacă ritmul mediu de creștere al salariilor din ultimii cinci ani se menține, salariul mediu din Uniunea Europeană ar putea ajunge la 41.600 de euro în 2025 și la 43.400 de euro în 2026, însă evoluțiile vor continua să difere semnificativ de la o țară la alta.