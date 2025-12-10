Care sunt cei mai căutați angajați fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

Finalul de an aduce oportunități pentru candidații fără studii superioare, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Angajatorii caută cu precădere șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție.

Potrivit datelor centralizate, 5.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro, iar alte 6.400 pe eJobs.ro pentru candidații fără studii superioare. Majoritatea acestor roluri necesită prezență fizică la locul de muncă, nefiind compatibile cu munca remote.

„Vedem o dinamică accelerată în segmentele entry level şi blue collar, în special în sectoare esenţiale precum retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii. Aceeaşi dinamică se vede în oglindă şi pe partea candidaţilor. Ei sunt, în acest moment, cei care şi aplică în număr foarte mare. Astfel, în ultima lună, peste 650.000 de aplicări de pe eJobs.ro au venit din partea candidaţilor fără studii superioare”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, în comunicatul companiei, citat de Agerpres.

Bucureștiul, lider la numărul de joburi disponibile

Capitala este orașul cu cele mai multe oferte pentru candidații fără studii superioare, urmată de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. În majoritatea cazurilor, companiile caută să înlocuiască angajați, industriile precum retail, transport, servicii, HoReCa sau producție având o fluctuație ridicată de personal, în special pe rolurile entry-level.

Nevoia de angajare este una imediată, iar firmele sunt dispuse să recruteze atât persoane cu experiență, cât și candidați aflați la primul job. Tot mai mulți aplicanți preferă contactul direct cu angajatorii, opțiune disponibilă pe iajob.ro.

Salarii medii de 3.500 – 3.900 de lei

Conform datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net la nivel național pentru angajații entry-level este de 4.000 de lei. În plus, 53% dintre anunțurile pentru această categorie blue collar (fără studii superioare) afișează transparent salariul.

Salariile medii pe principalele domenii sunt:

Retail și industria alimentară: 3.500 lei

Transport / logistică: 3.800 lei

HoReCa: 3.500 lei

Servicii: 3.600 lei

Producție: 3.900 lei