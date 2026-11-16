Consiliul Concurenței a câștigat primele trei procese în dosarul ROBOR. Ce se întâmplă cu amenzile

Consiliul Concurenței a câștigat trei procese împotriva băncilor amendate pentru coordonarea comportamentului în stabilirea ROBOR. Instanța a respins cererile de suspendare a amenzilor.

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„Urgența o reprezintă deciziile privind suspendările deciziilor. Sunt 10 bănci sancționate, deci sunt 10 procese. Până acum am câștigat trei. Deci, în trei cazuri, instanța a respins cererea băncilor de suspendare a deciziei.

Asta înseamnă că ele vor trebui să implementeze decizia. Ce înseamnă decizia? Unu, plata sancțiunii și doi, trebuie să vină pentru aprobarea noastră cu un plan de conformare. Deci trebuie să ne spună cum își vor schimba comportamentul, cum schimbă modul de cotare la ROBOR, ca să respecte decizia.

Au termen până la sfârșitul acestei luni să vină cu aceste planuri de conformare. Deci astea sunt lucrurile importante”, a spus președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit Agerpres.

Bogdan Chirițoiu a precizat că una dintre cele trei bănci care au obținut decizii nefavorabile în instanță este CEC Bank, în timp ce numele celorlalte două nu pot fi făcute publice deoarece deciziile sunt secretizate.

Când ar putea fi cerute despăgubirile

Șeful Consiliului Concurenței le recomandă celor care vor despăgubiri de la bănci să aștepte soluționarea procesului pe fond.

„Oamenii pot să meargă de pe acum în instanță, în baza deciziei noastre. În același timp, e posibil ca instanțele civile să aștepte totuși finalizarea pe fond a cazului nostru, care se judecă în instanța de contencios.

Deci, legal se poate merge de pe acum, dar estimarea mea este că instanțele civile vor dori să vadă întâi confirmarea deciziei pe fond și asta va dura. Noi de-abia ne judecăm acum pe suspendare și suspendarea asta va fi… cine pierde o va ataca la Înalta Curte, probabil.

Deci, suspendarea se va termina undeva la mijlocul anului viitor, iar fondul probabil că durează câțiva ani”, a precizat el.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci

În iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR.

Autoritatea susține că instituțiile financiare ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing, prin schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor.

Acest lucru ar fi influențat formarea indicelui utilizat ca referință pentru credite.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Consiliul Concurenței a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat cotațiile prin schimb de informații confidențiale și strategice despre prețuri.

Potrivit autorității, acest lucru a afectat independența cotațiilor din perioada de fixing, în special pentru maturitățile de 3, 6 și 12 luni, unde tranzacțiile sunt mai puține.

Un ROBOR mai ridicat poate crește dobânzile la creditele raportate la acest indice, afectând consumatorii.