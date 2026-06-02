În timp ce turismul crește în UE, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi

În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene au fost înregistrate 471,1 milioane de înnoptări în structurile de cazare turistică în perioada ianuarie–martie 2026.

România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înnoptărilor din unitățile de cazare a scăzut cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania (-12,9%). Luxemburg a raportat, de asemenea, un declin de 3,8%.

Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțini turiști din străinătate comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din România în primul trimestru al anului.

Doar Germania (19,9%) și Polonia (20,2%) au avut ponderi mai reduse ale turiștilor străini. La polul opus se află Malta (93,3%), Cipru (85,6%) și Luxemburg (85,1%), unde majoritatea covârșitoare a înnoptărilor a fost generată de vizitatori din afara țării.

La nivel european, numărul înnoptărilor realizate de turiști străini a crescut cu 5,5% față de primul trimestru din 2025, în timp ce înnoptările turiștilor locali au avansat cu 1,7%.

Cele mai mari creșteri ale activității turistice au fost raportate de Irlanda (+35,3%), Malta (+11,1%) și Danemarca (+9,3%), potrivit Eurostat.