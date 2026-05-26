Simon Calder, expert în turism, recomandă trei destinații europene considerate spectaculoase și accesibile pentru vara anului 2026, în condițiile în care costurile vacanțelor au devenit un criteriu esențial pentru mulți turiști. Muntenegru, Portugalia și Bulgaria sunt prezentate ca opțiuni care îmbină peisaje variate, experiențe autentice și prețuri relativ scăzute.

Simon Calder afirmă că Muntenegru rămâne una dintre cele mai subestimate destinații din Europa, deși oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de coastă.

Țara este apreciată în special pentru Golful Kotor, descris de turiști drept „o bijuterie a Mediteranei”, unde satele pescărești și orașele medievale se află între munți abrupți și ape liniștite ale Adriaticii, scrie express.

Pe Tripadvisor, un turist a spus că Kotor este unul dintre „cele mai frumoase locuri” pe care le-a văzut vreodată.

„Golful este superb, cu dealuri și munți în jur. Există multe puncte de belvedere. Orașele sunt frumoase, cu acoperișuri roșii”, a spus un turist.

„Ce priveliște spectaculoasă. Golful Kotor seamănă cu un fiord. Este situat în Marea Adriatică și este inclus în patrimoniul UNESCO. Frumusețea naturală este uimitoare, cu peisaje mediteraneene, munți și stânci în contrast cu clădirile istorice”, a spus alt turist.

În ceea ce privește Portugalia, expertul subliniază diversitatea destinației, de la capitala Lisabona până la stațiunile de pe coasta atlantică.

„Iubesc Lisabona, unul dintre cele mai frumoase orașe capitale din Europa, precum și zonele de pe coasta sa vestică – Cascais, Estoril și Sintra”, a spus expertul în turism. De asemenea, acesta atrage atenția asupra Peninsulei Setúbal, o zonă mai puțin cunoscută, dar cu potențial turistic ridicat.

Simon Calder recomandă inclusiv experiențe culinare autentice: „Încercați O Barbas – un restaurant de pește extraordinar cu vedere la Oceanul Atlantic în Costa da Caparica.”

Bulgaria este prezentată drept una dintre cele mai avantajoase destinații din punct de vedere financiar, ideală pentru turiștii care își doresc vacanțe ieftine fără a face compromisuri majore la capitolul calitate.

Simon Calder spune că țara rămâne o alegere sigură pentru bugete reduse: „Am spus mereu că Bulgaria este o destinație excelentă de vacanță, cu vreme bună, plaje cu nisip fin, hoteluri bune și un cost al vieții scăzut.”