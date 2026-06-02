Un cargo sub pavilion Panama a lovit un ponton de pasageri la Tulcea. Cum s-a produs incidentul

O vas cargo sub pavilion Panama a avariat marți un ponton de pasageri în zona municipiului Tulcea, după ce a pierdut direcția în timpul navigației pe Dunăre.

Incidentul, care putea avea consecințe grave, a avut loc la ora 12.40, au transmis pentru News.ro reprezentanții Administrației Fluviale Dunărea de Jos Galați.

Potrivit acestora, nava implicată este Prince Zafer, cu o capacitate de 7.868 TDW. Cargoul venea dinspre Sulina și se îndrepta spre portul moldovenesc Giurgiulești, unde urma să încarce cereale.

„I s-a oprit curentul pe generatoare, ceea ce înseamnă că i s-a oprit cârmă, tot”

Reprezentanții AFDJ Galați au explicat cauza preliminară:

„Am vorbit cu pilotul navei şi a declarat că i s-a oprit curentul pe generatoare, ceea ce înseamnă că i s-a oprit cârmă, tot”.

Cargoul a lovit pontonul de acostare la scurt timp după ce o navă de pasageri, folosită de navetiști, cu o capacitate de 30 de persoane, părăsise zona.

„S-a înfipt cu prova în malul stâng şi a lovit un ponton de acostare. Cu puțin timp înainte, plecase nava de pasageri.”, au mai precizat reprezentanții AFDJ Galați.

După ce a intrat direct în ponton, nava cargo a continuat deplasarea, fără a se opri.

Nava, remorcată după 30 de minute

AFDJ Galați a precizat că traficul pe Dunăre nu a fost afectat, iar cargoul a fost remorcat după aproximativ 30 de minute de un remorcher aflat în zonă. În prezent, nava este dusă spre Mila 44, în zona de confluență Chilia - Sulina.

Viceprimarul comunei Ceatalchioi, George Maladoi, a confirmat incidentul:

„A intrat un vas cargo într-un ponton de acostare, folosit pentru navele care fac naveta între Tulcea şi comuna Tudor Vladimirescu”.

Potrivit acestuia, nu au existat victime.