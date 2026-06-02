Mesajul transmis de Radu Miruță la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: „Avem nevoie de sprijin din partea aliaților”

O delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat marți, 2 iunie, la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), de la Mons, Belgia, la Conferința NATO de generare a capabilităților. În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, oficialul român a prezentat „realitatea cu care se confruntă România”.

Ministrul Apărării a prezentat, în cadrul unei sesiuni speciale dedicate provocărilor de securitate de pe Flancul Estic al Alianței, detalii referitoare la incidentul produs în municipiul Galați, vineri, 29 mai, când o dronă de proveniență rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Radu Miruță a evidențiat necesitatea consolidării măsurilor de descurajare și apărare pe Flancul Estic și a solicitat contribuții suplimentare din partea statelor membre pentru întărirea capacităților aliate de monitorizare, avertizare timpurie și apărare împotriva amenințărilor emergente.

„Ministrul Apărării Naționale a reafirmat angajamentul ferm al României pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO și pentru menținerea unei abordări unitare și coordonate în fața provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei” precizează MApN într-un comujnicat transmis marți.

Radu Miruță a evidențiat și creșterea efortului național de apărare la 3,5% din PIB și măsurile aflate în derulare pentru dezvoltarea capabilităților militare, modernizarea înzestrării și creșterea nivelului de pregătire a forțelor.

„Timpul nu este în favoarea nimănui”

În acest context, România urmărește valorificarea oportunităților de cooperare și finanțare disponibile la nivel aliat și european, inclusiv prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), pentru accelerarea programelor de înzestrare, dezvoltarea industriei naționale de apărare și consolidarea contribuției la securitatea colectivă aliată, a explicat MApN.

„România investește în propria apărare, însă timpul nu este în favoarea nimănui și până la livrarea capabilităților avem nevoie de sprijin din partea aliaților”, a spus ministrul Miruță.

„Am prezentat deschis modul în care ducem lupta antidronă în zona Dobrogei”

Potrivit MApN, în marja participării la conferință, ministrul apărării naționale a avut o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții militari naționali acreditați la SHAPE, în cadrul cărora au fost analizate principalele evoluții ale mediului de securitate din regiunea Mării Negre, contribuția României la structurile de comandă ale NATO și perspectivele consolidării prezenței aliate pe Flancul Estic.

De ce nu a fost activat articolul 4 din NATO după drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României și prăbușită la Galați. Explicațiile ministrului Miruță

„România nu cere ajutor înainte de a face tot ceea ce ține de ea. Am mers astăzi la SHAPE, în Belgia, cartierul general militar al NATO care conduce și coordonează operațiile militare ale Alianței. În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, am prezentat realitatea cu care se confruntă România: drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii noștri. Am discutat inclusiv despre ultimul incident de la Galați și despre cum au ajuns românii să simtă mirosul de explozibil adus de dronele rusești. Și am justificat de ce consider că este legitim că am solicitat sprijin. Am prezentat deschis modul în care ducem lupta antidronă în zona Dobrogei, cum folosim capabilitățile pe care le avem, ce vulnerabilități am identificat și, mai ales, ce măsuri am luat pentru a le acoperi”, a scris Radu Miruță, marți, pe Facebook.

„Discuții cu militarii români din structurile de comandă ale Alianței”

De asemenea, Radu Miruță a vizitat Reprezentanța Statului Major al Apărării la SHAPE, unde a purtat discuții cu militarii români care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de comandă ale Alianței.

„Cu această ocazie, a apreciat profesionalismul și dedicarea personalului militar român și a evidențiat contribuția importantă a acestuia la îndeplinirea misiunilor NATO și la promovarea intereselor de securitate ale României în cadrul Alianței”, a adăugat MApN.

Conferința NATO de generare a capabilităților are ca obiective prezentarea stadiului asigurării capabilităților potrivit cerințelor Modelului de Forțe al NATO (NATO Force Model), precum și creșterea contribuțiilor aliaților la operațiile, misiunile și activitățile desfășurate sub egida Alianței.