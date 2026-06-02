Republica Moldova și Ucraina ar putea începe oficial aderarea la UE chiar în această lună

Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de candidatura Ucrainei la aderarea la UE, permițând Kievului și Chișinăului să înceapă, în zilele următoare, negocierile oficiale pentru intrarea în blocul comunitar, au declarat patru diplomați pentru Politico.

Deschiderea primului „cluster” de negociere, un pas formal pe drumul către aderare, este programată să aibă loc în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au spus trei dintre diplomați pentru Politico.

Kievul și Chișinăul au depus cererile de aderare la UE în același timp, ceea ce înseamnă că parcursul Republicii Moldova poate avansa doar dacă și cel al Ucrainei avansează.

Budapesta s-a opus ferm aderării Ucrainei în perioada fostului premier Viktor Orbán, însă noua conducere a țării a semnalat, în privat, că este deschisă să renunțe la veto după o întâlnire desfășurată luni între experți ucraineni și maghiari pe tema drepturilor minorității maghiare din Ucraina, au spus diplomații, cărora li s-a acordat anonimatul.

Negocierile pot fi deblocate în câteva zile

Un oficial ungar a declarat că „nu a fost luată nicio decizie” privind deschiderea clusterelor pentru Ucraina. „Negocierile sunt în curs. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus oficialul, sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile sunt confidențiale.

În timpul întâlnirii de luni, partea ucraineană a oferit garanții privind modul în care ar putea fi rezolvate cele mai multe dintre îngrijorările incluse într-un plan în 11 puncte pregătit inițial în perioada Orbán, a spus unul dintre diplomați. Nu toate solicitările Ungariei pot fi acceptate imediat, însă diplomatul a adăugat că aprobarea Budapestei nu este condiționată de adoptarea unei noi legislații în Ucraina.

Discuțiile privind aderarea Ucrainei au accelerat după ce premierul ungar Péter Magyar a mers la Bruxelles și s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt ai UE pentru a discuta despre deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fonduri europene înghețate, a spus unul dintre diplomați.

Diplomatul a afirmat că ambasadorii UE urmează să își finalizeze poziția privind deschiderea primului cluster pentru Ucraina și Republica Moldova până la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Ucraina își va prezenta planurile pentru reforme interne și pentru abordarea problemei minorităților. Ulterior, statele membre ale UE ar urma să aprobe deschiderea clusterului pentru Ucraina și Republica Moldova la conferința interguvernamentală din 15 iunie.