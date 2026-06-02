Traian Băsescu: „Nu merge cu premier surogat”. Care este soluția propusă de acesta pentru viitorul Guvern și ieșirea din criza politică

Traian Băsescu lansează noi atacuri la adresa clasei politice, acuzând partidele parlamentare că pun interesele de grup mai presus de stabilitatea țării și blochează desemnarea unui premier cu susținere reală în Parlament.

Fostul președinte Traian Băsescu susține că amânarea desemnării unui premier și a constituirii unui Executiv cu susținere clară în Parlament „deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării”, într-un context pe care îl consideră deja tensionat.

„Nu merge cu «premier surogat»! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării”, a scris fostul șef al statului, pe FB.

Acesta a mai acuzat partidele parlamentare că își pun mai presus interesele politice și de grup în detrimentul interesului național, criticând ceea ce el numește „orgolii” și „linii roșii” între formațiuni.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare, orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a transmis Băsescu.

În opinia sa, singura soluție viabilă ar fi respectarea protocolului actualei alianțe și desemnarea unui premier din partea PNL. „Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”, a spus Băsescu.

Fostul președinte respinge ideea unui „guvern al meu”, format în jurul unui premier fără susținere politică în Parlament, considerând-o o eroare care ar duce la instabilitate.

„Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare. Dacă acest «guvern al meu» va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab, cu un «premier surogat», dar și cu un președinte care devine «președinte surogat». Iar după un timp, vom afla cu toții că acest «tandem surogat» a devalizat bugetul țării, a tăiat alocațiile pentru mame, a majorat TVA-ul, a crescut datoria țării și că nu poate face nimic. Asta e!”, a declarat Traian Băsescu.