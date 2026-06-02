search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Traian Băsescu: „Nu merge cu premier surogat”. Care este soluția propusă de acesta pentru viitorul Guvern și ieșirea din criza politică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Traian Băsescu lansează noi atacuri la adresa clasei politice, acuzând partidele parlamentare că pun interesele de grup mai presus de stabilitatea țării și blochează desemnarea unui premier cu susținere reală în Parlament.

Traian Băsescu Foto : inquam photos
Traian Băsescu Foto : inquam photos

Fostul președinte Traian Băsescu susține că amânarea desemnării unui premier și a constituirii unui Executiv cu susținere clară în Parlament „deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării”, într-un context pe care îl consideră deja tensionat.

„Nu merge cu «premier surogat»! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării”, a scris fostul șef al statului, pe FB. 

Acesta a mai acuzat partidele parlamentare că își pun mai presus interesele politice și de grup în detrimentul interesului național, criticând ceea ce el numește „orgolii” și „linii roșii” între formațiuni.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare, orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a transmis Băsescu.

În opinia sa, singura soluție viabilă ar fi respectarea protocolului actualei alianțe și desemnarea unui premier din partea PNL.  „Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”, a spus Băsescu. 

Fostul președinte respinge ideea unui „guvern al meu”, format în jurul unui premier fără susținere politică în Parlament, considerând-o o eroare care ar duce la instabilitate.

„Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare. Dacă acest «guvern al meu» va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab, cu un «premier surogat», dar și cu un președinte care devine «președinte surogat». Iar după un timp, vom afla cu toții că acest «tandem surogat» a devalizat bugetul țării, a tăiat alocațiile pentru mame, a majorat TVA-ul, a crescut datoria țării și că nu poate face nimic. Asta e!”, a declarat Traian Băsescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei, pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu – SURSE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
fanatik.ro
image
Palatul Voievodal Curtea Veche așteaptă restaurarea: povestea unui monument unic în România abandonat ani la rând
libertatea.ro
image
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
digisport.ro
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Cursa răţuştelor de pe Someş, deschisă de un omagiu emoţionant pentru actorul Ioan Isaiu
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de căsătorie și cum se pot proteja cuplurile prin testament
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 19 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Pensii iunie 2026. Anunțul așteptat de aproape 5 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”
click.ro
image
China oferă „buletin” roboților umanoizi. Fără identitate digitală, accesul pe piață este interzis
click.ro
image
Astăzi s-a născut Ion Antonescu. De ce a fost executat și pe cine a dorit să vadă în ultimele sale clipe. „Consider că mor pentru fericirea şi idealul ţării româneşti”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră: „Mi-a fost atât de rușine. Am șters poza în două minute”
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!