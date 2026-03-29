Orașul din România unde vin tot mai mulți turiști străini pentru un city break. „E un oraş frumos, foarte ieftin”

Craiova câștigă tot mai mult teren pe harta turistică și începe să fie preferată pentru escapade de weekend, atât de români, cât și de turiști din străinătate. O simplă plimbare prin centrul pietonal arată cât de popular a devenit orașul, unde limbile străine se aud la tot pasul.

Mulți vizitatori aleg Craiova pentru city-break-uri, atrași de evenimentele cunoscute, dar și de ofertă culturală, gastronomia locală și viața de noapte. Târgurile de Crăciun și de Paște au devenit puncte de atracție importante, contribuind la creșterea numărului de turiști.

„Cei din România vin din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi, iar cei din afară, de regulă din zonele de unde se zboară foarte mult şi sunt comunităţi mari de români, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania”, a declarat Irina Burnariu, agent de turism, pentru observatornews.ro.

Tot mai mulți turiști străini aleg Craiova

Orașul atrage inclusiv turiști din Grecia, mai ales datorită zborurilor directe. Mulți dintre aceștia aleg să petreacă un weekend în Craiova, sosind sâmbătă dimineața și plecând duminică seara.

„E un oraş frumos, foarte ieftin pentru noi, turiştii. Avem câţiva oameni în Grecia, români, care ne-au spus că acest oraş este bun pentru o excursie de weekend”, spune un turist.

„Sunt pentru prima oară în România, în Craiova. Nu prea am auzit multe despre oraş, dar este minunat. Căutăm unde să mergem să mâncăm, doar mâncare tradiţională”, adaugă un alt vizitator.

„Azi vom face o plimbare în parcul Romanescu şi, dacă avem timp, aş vrea să vizităm şi unul dintre muzee, cel antropologic cred. Noaptea vom ieşi la o bere”, povestesc turiștii.

În Parcul Romanescu, unde urmează să se deschidă Târgul de Paște, pot fi întâlniți și turiști bulgari veniți special să viziteze orașul.

Atracții și atmosferă care cuceresc vizitatorii

Dincolo de târguri, Craiova îi atrage pe turiști prin siguranță, curățenie și diversitatea ofertelor culinare.

„Este un oraş sigur, un oraş curat, chit că ne îndepărtăm de zona centrală o să găsim curăţenie şi oameni primitori, cu o mâncare oltenească autentică, restaurante cu specific românesc, dar şi alte bucătării”, a explicat Bogdan Marica, ghid turistic.

Printre obiectivele care nu trebuie ratate se numără clădirile istorice din centrul vechi, dar și Palatul Jean Mihail, care găzduiește Muzeul de Artă. Aici sunt expuse peste 1.200 de opere de artă românească și internațională, inclusiv lucrări semnate de Constantin Brâncuși.

Interesul tot mai mare pentru Craiova se reflectă și în turismul local. În perioadele aglomerate, gradul de ocupare al hotelurilor depășește frecvent 80%, iar numărul vizitatorilor este în continuă creștere.