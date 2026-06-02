Gică Hagi, impresionat de un adversar: „Joacă la un nivel nemaipomenit”

România va înfrunta Georgia în primul meci cu Gică Hagi la al doilea mandat al său ca selecționer. Iar „Regele” a avut cuvinte frumoase despre adversarii tricolorilor din această seară. „Georgia este o echipă omogenă, cu experiență, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Are jucători foarte buni și un antrenor valoros”.

Antrenorul naționalei noastre a descris Georgia ca fiind „o echipă căreia îi place să dețină mingea și să atace în viteză”. Selecționerul și-a avertizat jucători: „E nevoie să fim foarte atenți la ambele faze și să încercăm să ne impunem. Ne interesează victoria în acest meci, absolut. La echipa națională trebuie să fii pragmatic, să fii concret. Așa că și mentalitatea trebuie să fie să joci ca să câștigi”.

Tehnicianul s-a referit și la una dintre problemele cu care s-a confruntat în aceste zile: „E sfârșit de sezon și peste tot sunt jucători absenți. Deci nu suntem doar noi în situația asta. Dar eu am mare încredere în toți pe cei care i-am selecționat acum. Sunt unii dintre cei mai buni din România. Sper să prindem o zi bună, să jucăm foarte bine”, a declarat Hagi la conferința de presă ținută în capitala Georgiei.

Hagi a spus că Kvaratskhelia are un singur „defect”

Hagi s-a referit și la cel mai bun fotbalist pe care țara din Caucaz îl are în acest moment: „Bineînțeles că Georgia are un jucător extraordinar în Khvicha Kvaratskhelia. El joacă la un nivel nemaipomenit. Să câștigi de două ori consecutiv Champions League... este ceva incredibil. Sigur că sunteți mândri de el. Joacă la PSG, este un număr 10 și crește de la an la an. Este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii în acest moment. Ca să glumesc, are un singur defect, este dreptaci, nu stângaci”, a concluzionat antrenorul principal al echipei de fotbal a României.

Georgia, cunoscută mai mult prin rugby în sporturile de echipă

Legat de fotbalul din Georgia trebuie spus că Dinamo Tbilisi a reușit cea mai mare performanță prin câștigarea ediției 1980/1981 a Cupei UEFA, însă la acea vreme a reprezentat Uniunea Sovietică. De asemenea, țara din Caucaz are o națională foarte puternică la rugby, selecționata Lelos reușind să domine în ultimii ani Rugby Europe Championship și să facă meciuri foarte bune cu națiuni majore precum Italia și Țara Galilor. Alte sporturi la care georgienii au înregistrat performanțe deosebite sunt baschet, lupte și judo. La Jocurile Olimpice de vară, Georgia a cucerit constant medalii: 7 la Paris 2024, 8 la Tokyo 2020, 7 la Rio 2016, 6 la Londra 2012, 7 la Beijing 2008, 4 la Atena 2004, 6 la Sydney 2000 și 2 la Atlanta 1996. De asemenea, la Jocurile Olimpice de iarnă de anul acesta a obținut prima medalie din istoria sa, una de argint la patinaj artistic.

Meciul Georgia - România se va disputa astăzi (2 iunie 2026), de la ora 20.00, pe Stadionul „Miheil Meshi” din Tbilisi. Partida va fi transmisă de Antena 1 și Antena Play. Tricolorii vor susține al doilea test, cel cu Țara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la 20.45, pe Stadionul Steaua din București.