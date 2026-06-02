search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gică Hagi, impresionat de un adversar: „Joacă la un nivel nemaipomenit”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România va înfrunta Georgia în primul meci cu Gică Hagi la al doilea mandat al său ca selecționer. Iar „Regele” a avut cuvinte frumoase despre adversarii tricolorilor din această seară. „Georgia este o echipă omogenă, cu experiență, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Are jucători foarte buni și un antrenor valoros”.

Gică Hagi se află în fața unui nou debut la națională (FOTO: Sportpictures)
Gică Hagi se află în fața unui nou debut la națională (FOTO: Sportpictures)

Antrenorul naționalei noastre a descris Georgia ca fiind „o echipă căreia îi place să dețină mingea și să atace în viteză”. Selecționerul și-a avertizat jucători: „E nevoie să fim foarte atenți la ambele faze și să încercăm să ne impunem. Ne interesează victoria în acest meci, absolut. La echipa națională trebuie să fii pragmatic, să fii concret. Așa că și mentalitatea trebuie să fie să joci ca să câștigi”.

Tehnicianul s-a referit și la una dintre problemele cu care s-a confruntat în aceste zile: „E sfârșit de sezon și peste tot sunt jucători absenți. Deci nu suntem doar noi în situația asta. Dar eu am mare încredere în toți pe cei care i-am selecționat acum. Sunt unii dintre cei mai buni din România. Sper să prindem o zi bună, să jucăm foarte bine”, a declarat Hagi la conferința de presă ținută în capitala Georgiei.

Hagi a spus că Kvaratskhelia are un singur „defect”

Hagi s-a referit și la cel mai bun fotbalist pe care țara din Caucaz îl are în acest moment: „Bineînțeles că Georgia are un jucător extraordinar în Khvicha Kvaratskhelia. El joacă la un nivel nemaipomenit. Să câștigi de două ori consecutiv Champions League... este ceva incredibil. Sigur că sunteți mândri de el. Joacă la PSG, este un număr 10 și crește de la an la an. Este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii în acest moment. Ca să glumesc, are un singur defect, este dreptaci, nu stângaci”, a concluzionat antrenorul principal al echipei de fotbal a României.

Georgia, cunoscută mai mult prin rugby în sporturile de echipă

Legat de fotbalul din Georgia trebuie spus că Dinamo Tbilisi a reușit cea mai mare performanță prin câștigarea ediției 1980/1981 a Cupei UEFA, însă la acea vreme a reprezentat Uniunea Sovietică. De asemenea, țara din Caucaz are o națională foarte puternică la rugby, selecționata Lelos reușind să domine în ultimii ani Rugby Europe Championship și să facă meciuri foarte bune cu națiuni majore precum Italia și Țara Galilor. Alte sporturi la care georgienii au înregistrat performanțe deosebite sunt baschet, lupte și judo. La Jocurile Olimpice de vară, Georgia a cucerit constant medalii: 7 la Paris 2024, 8 la Tokyo 2020, 7 la Rio 2016, 6 la Londra 2012, 7 la Beijing 2008, 4 la Atena 2004, 6 la Sydney 2000 și 2 la Atlanta 1996. De asemenea, la Jocurile Olimpice de iarnă de anul acesta a obținut prima medalie din istoria sa, una de argint la patinaj artistic.

Meciul Georgia - România se va disputa astăzi (2 iunie 2026), de la ora 20.00, pe Stadionul „Miheil Meshi” din Tbilisi. Partida va fi transmisă de Antena 1 și Antena Play. Tricolorii vor susține al doilea test, cel cu Țara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la 20.45, pe Stadionul Steaua din București.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
stirileprotv.ro
image
Dunărea aproape blocată în dreptul orașului Tulcea, după ce un cargo a lovit un ponton și a fost la un pas să se izbească de faleză. Imagini cu momentul impactului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
fanatik.ro
image
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
libertatea.ro
image
Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
digisport.ro
image
Suma uriașă încasată de Gigi Nicolae la Survivor România. Cât a primit pentru fiecare săptămână în show
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Analist, despre drona din Galaţi: Nu e o greşeală a Rusiei, mi-e teamă când vor apărea drone mai performante
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cât plătești statului când cumperi o locuință în România. Diferențele față de Germania, Franța și Spania
playtech.ro
image
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Doliu în Poliția Română: a murit generalul Costică Voicu. Când și unde va fi înmormântat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Maria Zaharova amenință România! Decizie după închiderea Consulatul General al Federației Ruse din Constanța
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
Mărturii șocante despre crima din Piatra Neamț: martorii spun cum a fost ucis polițistul. Tânărul ar fi fost drogat: „I-a dat vreo 10 lovituri”
click.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!