Trenul, preferat de europeni pentru a merge în vacanțe. Țările unde acest mijloc de transport e în top

Europenii călătoresc tot mai mult cu trenul, iar turiștii din Spania, Țările de Jos și Belgia se află în topul celor care preferă acest mijloc de transport. În același timp, Paris înregistrează cea mai rapidă creștere.

Conform raportului „Tendințe în turism 2026”, întocmit de Institutul Economic Mastercard, la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie - septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut, scrie Agerpres.

Astfel, șase dintre primele zece destinații globale sunt europene, cu Paris care înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii.

Pe locurile următoare se află Amsterdam și Bruxelles, în timp ce Barcelona, Madrid și Frankfurt înregistrează, la rândul lor, creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali.

„Tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinație de călătorie, cu multe tipuri de experiențe. Turiștii elvețieni care merg în Franța tind să cheltuiască mai mult în retail, Parisul fiind o destinație importantă în sine.

Vizitatorii britanici și olandezi pun mai mult accent pe experiențele culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în baruri cu 32% mai mult decât media vizitatorilor internaționali”, se arată în raport.

Costurile tot mai mari pentru transport și cazare îi determină pe turiști să fie mai atenți la cheltuieli atunci când își aleg vacanțele. În același timp, fluctuațiile valutare și diferențele de venit influențează alegerea destinațiilor și reduc cererea pentru anumite regiuni.

„Totuși, la nivel global, cererea rămâne solidă, susținută de piețe ale muncii stabile și de interesul ridicat pentru experiențe. Europenii continuă să acorde prioritate călătoriilor, dar sunt mai atenți la valoare, momentul ales și calitatea experienței”, susțin specialiștii.

Raportul arată că trenul devine tot mai popular în Europa pentru călătorii, iar cheltuielile turiștilor pentru transportul feroviar au crescut constant între 2022 și 2025. Spaniolii folosesc cel mai mult trenul, urmați de olandezi, belgieni și britanici.

Tendința este susținută și de strategia UE pentru mobilitate sustenabilă, care promovează extinderea transportului feroviar de mare viteză. Totodată, cresc și călătoriile cu trenuri de lux, foarte populare mai ales în rândul turiștilor din Italia, Spania și Regatul Unit.

Mastercard Economics Institute a fost înființat în anul 2020 și sprijină companii, guverne și factori de decizie prin servicii de monitorizare economică și analize relevante privind tematici precum cheltuielile consumatorilor, comerțul, turismul și alți indicatori locali și globali de performanță economică.