Ilie Bolojan, discuții cu OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep şi execuţia forajului ANACONDA-1

Reprezentanţii OMV i-au prezentat premierului Ilie Bolojan stadiul proiectului Neptun Deep şi au discutat despre extinderea explorării în zona offshore, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1.

Marţi, 2 decembrie, la Palatul Victoria a avut loc o rundă de discuţii între premierul Ilie Bolojan şi o delegație a companiei OMV Petrom privind stadiul proiectului Neptun Deep şi planurile de investiții ale companiei în actualul context regional.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat evoluția proiectului, menționând că lucrările avansează conform calendarului stabilit și în strânsă coordonare cu Romgaz, reconfirmându-şi angajamentul de a continua investițiile în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și în extinderea capacităților de producție pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.

Agenda discuțiilor a inclus și perspectivele extinderii operațiunilor de explorare în zonele offshore de mare adâncime din Marea Neagră, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1, în concordanță cu obligațiile contractuale existente, potrivit unui comunicat oficial al guvernului.

În acest context, premierul a subliniat dorința Guvernului de a consolida parteneriatul cu OMV Petrom și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în linie cu principiile europene privind protecția mediului.

În ceea ce privește sectorul onshore, șeful Executivului a evidențiat necesitatea definirii unor condiții care să garanteze un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele naturale ale României să fie valorificate cât mai eficient.

De partea cealaltă, conducerea OMV Petrom a subliniat importanța predictibilității legislative pentru susținerea investițiilor pe termen lung, iar Ilie Bolojan a reamintit că obiectivul Guvernului este acela de a menține un cadru echilibrat, care să ofere stabilitate mediului de afaceri, dar și să protejeze interesele cetățenilor, inclusiv asigurarea accesului la energie la costuri suportabile.

La discuții au participat, de asemenea, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Ce este proiectul Neptun Deep

Neptun Deep reprezintă cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre și cea mai importantă rezervă de gaze valorificată vreodată de România.

Conform unei analize independente, impactul economic estimat până în 2044 este de 42 de miliarde de euro în PIB, proiectul generând sau menținând aproximativ 9.100 de locuri de muncă la nivel național. În aceeași perioadă, se estimează că 22 de miliarde de euro vor reveni bugetului de stat, inclusiv din dividende, conform datelor Consilium Policy Advisors Group.

Reamintim că OMV Petrom și Romgaz investesc împreună până la 4 miliarde de euro în proiectul Neptun Deep şi au început în luna martie a acestui an forajul pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud și Domino, aflate la 160 km în largul Mării Negre.

Romgaz S.A., prin filiala ROMGAZ BLACK SEA LIMITED (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited) deține 50% din drepturile și obligațiile prevăzute în Acordul de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea și exploatarea perimetrului XIX Neptun, Zona de Apă Adâncă, iar OMV Petrom S.A. deține restul de 50% și are, din 1 august 2022, calitatea de operator al perimetrului.