Ungaria, interesată de gazele din Marea Neagră, deşi Rusia rămâne „un partener strategic”. „Suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat la București că Ungaria este interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep dacă România decide să exporte.

Ungaria urmărește diversificarea surselor de aprovizionare și ia în calcul posibilitatea de a importa gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat marți, 25 noiembrie, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, Peter Szijjarto.

Aflat la București pentru ediția a 7-a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei, Peter Szijjarto a afirmat că Budapesta este interesată de gazele din Marea Neagră şi că România ar putea deveni o sursă de aprovizionare pentru Ungaria, subliniind că decizia privind volumul de gaze disponibil pentru export aparține exclusiv autorităţilor române.

„Acum, care va fi structura consumului intern şi a exporturilor de gaze care vor fi exploatate din Neptun Deep este o decizie naţională a voastră. Odată ce România decide şi dacă există gaz din zăcământul Neptun Deep care urmează să fie exportat, cu siguranţă suntem interesaţi să îl importăm în Ungaria, în cazul în care poate fi încheiat un acord comercial bun între compania energetică maghiară MVM şi OMV Petrom. Ideea este că da, suntem interesaţi de diversificare, suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaze ale Ungariei. Problema este, pe de o parte, comercială şi, pe de altă parte, o decizie naţională a voastră”, a precizat ministrul ungar.

Poziția Ungariei privind achizițiile MOL și relația cu Rusia

Întrebat despre posibilitatea ca MOL să achiziționeze activele internaționale ale Lukoil, Peter Szijjarto a transmis că acest lucru este posibil dar momentan este prematur să discute despre acest subiect, punctând că firma ungară vaacționa strict în baza intereselor comerciale.

„Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil şi va continua să facă acest lucru pentru că am obţinut o derogare din partea Statelor Unite privind sancţiunile lor asupra livrărilor de petrol. Aşadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei. Îmi menţin poziţia. Am experienţă în ceea ce priveşte cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puţin de încredere sau mai scumpe. Deci, pentru a schimba o sursă ieftină şi de încredere cu una mai scumpă şi mai puţin de încredere, nu-mi puteţi oferi un motiv pentru asta”, a afirmat ministrul ungar.

Referitor la posibila achiziție a participației Lukoil din zăcământul Trident din Marea Neagră, oficialul a precizat:

„Ei bine, după cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfăşoară negocieri internaţionale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva. Dacă au şansa de a face tranzacţii, de a încheia acorduri pe piaţa internaţională de energie, care sunt accesibile şi profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit, pentru că cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară”.

Perimetrul Trident este în prezent controlat în proporție de 87,8% de Lukoil, restul participației aparținând Romgaz, companie de stat. Estimările preliminare - încă neconfirmate prin foraje - indică rezerve potențiale de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze.

În ceea ce priveşte cooperare energetică între România și Ungaria, Peter Szijjarto a declarat că România și Ungaria au o relație solidă în domeniul energiei și o viziune comună privind securitatea aprovizionării regionale.

„Pentru că noi credem în pragmatism, în bun-simţ şi credem în necesitatea unei cooperări de bună vecinătate, deoarece, dacă vecinii nu sunt capabili să coopereze pentru a contribui la securitatea energetică a fiecăruia, atunci apare o mare problemă, aşa cum, din păcate, unii dintre vecinii noştri sunt exemple în acest sens. Aşadar, cooperarea energetică dintre România şi Ungaria este exemplară. Este cu adevărat perfectă şi apreciem acest lucru.

De la 1 noiembrie am reuşit să creştem capacitatea interconectorului nostru de gaze la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe livrări crescute în anii următori din şi prin România către Ungaria. De ce? Pentru că înţelegem că România va juca un rol foarte important în alimentarea regiunii cu gaze în viitor”, a încheiat Peter Szijjarto.