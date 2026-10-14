Darău vrea să schimbe din temelii Romarm. Ministrul acuză lipsa comenzilor și prețurile necompetitive ale fabricilor de armament

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, anunță reorganizarea Romarm și a celor 15 filiale ale sale într-un holding industrial integrat, cu structuri specializate pe domenii de activitate. O decizie de principiu ar urma să fie luată până la sfârșitul anului 2026, iar ministerul pregătește un document de analiză care va prezenta opțiunile de reorganizare.

Foto: Facebook Irinel Darău

Ministrul susține că actualul model de funcționare nu este suficient de eficient, în condițiile în care unele fabrici de armament au prea puține comenzi, iar comisioanele percepute de compania-mamă ar putea afecta competitivitatea produselor.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participație în majoritatea filialelor, restul participației este la minister și ceea ce face Romarm este să intermedieze niște contracte. Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu își face treaba foarte bine, ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm prețul lor final este necompetitiv”, a declarat Irineu Darău, miercuri, într-o conferință de presă.

Ministrul consideră că reorganizarea trebuie accelerată, astfel încât industria națională de apărare să poată concura pe piața privată și să valorifice mai eficient oportunitățile de contractare. În opinia sa, păstrarea actualei structuri ar putea pune în pericol viabilitatea companiei și a unor filiale.

Romarm ar urma să funcționeze ca un holding industrial integrat

Proiectul prezentat de ministru presupune renunțarea la modelul actual, în care cele 15 filiale funcționează în structuri distincte, și organizarea activităților în clustere specializate. Printre exemplele menționate se numără un cluster pentru armament, unul pentru nave și unul pentru cercetare.

Noua structură ar urma să funcționeze pe baza unui sistem de guvernanță corporativă cu un consiliu de supraveghere și un directorat. Darău susține că modelul trebuie construit astfel încât să limiteze politizarea deciziilor și să permită coordonarea industrială și comercială a companiilor din grup.

„Suntem convinși că soluția aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcționeze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere și un directorat și care să fie organizat pe clustere pe domenii”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, ministerul va publica în zilele următoare un document de tip white paper, care va prezenta variantele analizate și pașii necesari pentru reorganizare. Autoritățile intenționează să se consulte și cu Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar până la sfârșitul anului ar trebui să existe o decizie privind direcția de restructurare.

„Credem că, și vom merge și către CSAT, până la sfârșitul anului trebuie luată o decizie, astfel încât în următorii ani să se ajungă la acel holding industrial integrat, competitiv pe piața privată, pentru că altfel Romarm și filialele nu vor putea supraviețui foarte mult timp”, a declarat Irineu Darău.

Lipsa comenzilor și costurile comerciale, probleme pentru fabricile de apărare

Declarațiile ministrului readuc în discuție dificultățile structurale ale industriei naționale de apărare, în special nevoia de contracte predictibile, modernizarea capacităților de producție și creșterea competitivității comerciale.

Romarm reunește 15 filiale cu activități în industria de apărare, iar reorganizarea propusă urmărește coordonarea mai eficientă a acestora. Potrivit lui Darău, în forma actuală, compania-mamă are participații minoritare în majoritatea filialelor, în timp ce restul participațiilor sunt deținute de minister. Ministrul critică faptul că Romarm funcționează în principal ca intermediar comercial, fără ca acest rol să se reflecte suficient în atragerea comenzilor pentru fabrici.

O altă problemă semnalată de ministru este reprezentată de costurile de intermediere. Unele filiale ar fi reclamat că aceste comisioane contribuie la creșterea prețurilor finale și le reduc șansele de a câștiga contracte. Afirmațiile reprezintă evaluarea prezentată de ministru; impactul exact al comisioanelor asupra competitivității ar necesita date financiare și comerciale detaliate.

În același timp, reorganizarea nu garantează, prin ea însăși, creșterea comenzilor. Rezultatele vor depinde și de capacitatea companiilor de a produce echipamente conforme cu cerințele beneficiarilor, de termenele de livrare, de investițiile în tehnologie și de accesul la contracte interne și externe.

Reorganizarea vine într-un moment important pentru industria de apărare

Industria românească de apărare se confruntă cu presiunea de a-și moderniza capacitățile și de a răspunde cererii generate de programele de înzestrare militară. Pentru companiile de stat, accesul la contracte și capacitatea de a livra la timp sunt esențiale pentru menținerea activității și pentru dezvoltarea unor produse competitive.

În acest context, modelul de holding industrial propus de Ministerul Economiei ar trebui să clarifice modul în care sunt coordonate investițiile, producția, cercetarea și activitatea comercială a filialelor. Organizarea pe clustere ar putea facilita colaborarea dintre unități și folosirea în comun a unor resurse, însă efectele vor depinde de forma concretă a reorganizării și de atribuțiile pe care le va avea noua structură de conducere.

Irineu Darău a insistat că procesul trebuie tratat ca o urgență și că decizia privind viitorul Romarm nu poate fi amânată. Obiectivul anunțat este ca, în următorii ani, compania și filialele sale să funcționeze într-o structură industrială integrată și să poată concura mai eficient pe piață.

Calendarul prezentat de ministru prevede stabilirea direcției de reorganizare până la sfârșitul anului 2026, după analizarea variantelor disponibile și consultarea instituțiilor relevante. Documentul de tip white paper urmează să ofere detalii suplimentare despre soluțiile luate în calcul.