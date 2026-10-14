Irineu Darău, despre Avioane Craiova: „N-aș dormi noaptea până n-aș livra acest contract”. Curtea de Conturi a descoperit întârzieri și nereguli

Ministrul Economiei spune că are încredere că avioanele vor fi livrate într-un termen foarte scurt, dar cere responsabilitate din partea conducerii companiilor de stat și a celor care le supraveghează. Declarațiile vin în contextul întârzierilor de mai mulți ani în modernizarea aeronavelor IAR-99 și al unui raport al Curții de Conturi care a identificat probleme în derularea contractelor.

Foto: Adevărul

Irineu Darău a declarat că se așteaptă ca Avioane Craiova să livreze într-un termen foarte scurt aeronavele prevăzute în contractele cu Ministerul Apărării Naționale (MApN), însă a avertizat că întârzierile acumulate în companiile de stat trebuie să atragă răspunderea celor responsabili.

„Am maximă încredere că într-un termen foarte scurt se vor livra avioanele. Trebuie să vorbim și de responsabilitate. La unele companii sunt întârzieri în contracte de doi-patru ani”, a afirmat ministrul, cu ocazia prezentării bilanțului pentru primele nouă luni.

Darău a spus că a descoperit o serie de lipsuri, inclusiv la nivelul MApN, și a subliniat că îndeplinirea obligațiilor contractuale trebuie să fie o prioritate pentru conducerile companiilor de stat.

„N-aș dormi noaptea până n-aș livra acest contract”, a declarat ministrul, referindu-se la situația Avioane Craiova.

Avioane IAR-99 cu întârzieri de mai mulți ani

Declarațiile vin pe fondul problemelor acumulate în programul de modernizare a aeronavelor IAR-99 Standard la configurația IAR-99 SM. Contractul semnat în 2020 între Avioane Craiova și MApN are o valoare de aproximativ 275 de milioane de lei, fără TVA, și vizează modernizarea a zece aeronave, precum și furnizarea suportului logistic necesar exploatării și mentenanței acestora.

Termenul de finalizare a fost prelungit până la 14 iunie 2024. Cu toate acestea, potrivit raportului Curții de Conturi privind activitatea companiei în perioada 2023-2025, până la momentul verificărilor nu fusese livrat niciunul dintre cele zece avioane în cadrul acestui contract.

Întârzierile au fost însoțite de probleme tehnice și contractuale, inclusiv în ceea ce privește echipamentele și documentația necesare recepției aeronavelor. Modernizarea este importantă pentru pregătirea piloților militari, inclusiv pentru tranziția către avioanele F-16.

În februarie 2026, MApN a executat garanția aferentă avansului plătit pentru acest contract, recuperând aproximativ 41 de milioane de lei. Ministerul a precizat atunci că măsura a fost luată în conformitate cu obligațiile legale, în timp ce contractul urma să continue în noile condiții.

Curtea de Conturi a identificat probleme în gestionarea contractelor

Un raport al Curții de Conturi, publicat în septembrie 2026, a evidențiat mai multe nereguli în activitatea Avioane Craiova. Auditorii au semnalat întârzieri în livrarea aeronavelor, deficiențe în gestionarea avansurilor, probleme privind recepția și evidența unor echipamente, precum și neajunsuri ale sistemului de control intern.

Raportul a identificat și probleme legate de modificarea condițiilor financiare ale unor contracte și de documentarea unor operațiuni contabile. Pentru remedierea deficiențelor, au fost stabilite măsuri cu termene de implementare, majoritatea până la 31 decembrie 2026.

Aceste constatări oferă un context suplimentar pentru declarațiile ministrului despre lipsurile identificate inclusiv la nivelul ministerului. Ele arată că problemele nu se limitează la întârzierile de producție, ci privesc și felul în care sunt gestionate și monitorizate contractele finanțate din bani publici.

Darău cere răspundere din partea conducerilor companiilor de stat

Ministrul a insistat că membrii consiliilor de administrație selectați prin procedurile Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) trebuie să se asigure că societățile pe care le conduc își îndeplinesc obligațiile contractuale.

„Consiliile de administrație selectate de AMEPIP trebuie să se asigure că vor fi onorate aceste contracte, dacă nu, să răspundă”, a declarat Irineu Darău.

El a criticat și modul în care au fost realizate unele proceduri de selecție pentru conducerea întreprinderilor publice, afirmând că „AMEPIP trebuia să facă selecții pe bune”.

Declarațiile vin într-un context mai larg de controverse privind guvernanța companiilor de stat. În iulie 2026, Darău a anunțat că a contestat în instanță o amendă de 104.832 de lei aplicată de AMEPIP pentru întârzieri în procedurile de selecție a administratorilor unor societăți aflate în coordonarea Ministerului Economiei. Ministrul a susținut atunci că sancțiunea era nejustificată și că, după preluarea mandatului, a dispus reluarea procedurilor.

Pentru MApN, întârzierea modernizării aeronavelor înseamnă amânarea accesului la echipamente destinate pregătirii piloților. Pentru Avioane Craiova, respectarea contractelor este importantă atât pentru relația cu principalul beneficiar, cât și pentru situația financiară și continuitatea activității.