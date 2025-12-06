Fraude de 10 miliarde de dolari cu criptomonede au fost dejucate între 2022 și 2025

Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 - mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol.

În noiembrie 2025, Europol, EUIPO și un grup important de actori din industria audiovizuală și cripto, sprijinite de Binance, au avut o acțiune denumită Cyber Patrol pentru combaterea pirateriei digitale, demonstrând că intervenția coordonată, bazată pe date, este cea mai puternică armă disponibilă pentru destructurarea pirateriei digitale organizate.

Colaborarea cu forțele de ordine a acoperit destructurarea marilor rețele criminale, recuperarea activelor furate și susținerea operațiunilor bazate pe informații la nivel global.

Operațiunea Cyber Patrol, atac asupra pirateriei digitale

În noiembrie 2025, actorii cheie din industria audiovizuală și cripto au colaborat cu forțele de ordine pentru a înfrunta direct pirateria digitală. Inițiativa, cunoscută oficial sub numele de Cyber Patrol, a pus sub lupă infrastructura financiară a pirateriei moderne, anunță Binance.

Acesta a reunit Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), peste 12 agenții naționale de aplicare a legii, reprezentanți ai industriei, principalele exchange-uri cripto, firme de securitate cibernetică și analiză blockchainîntr-un efort unic, coordonat, de o săptămână.

Cyber Patrol a fost conceput ca răspuns la o realitate care se schimbă rapid: criptomonedele reprezintă acum 20 % din toate metodele de plată folosite de pirații digitali. Operatorii ilegali de IPTV (Internet Protocol Television) au adoptat cripto din motive precum: viteză, accesibilitate globală și fricțiune redusă. Însă, tocmai caracteristica pe care se bazează, transparența blockchain-ului, a devenit mecanismul care i-a expus.

Operațiunea Cyber Patrol a fost proiectată ca un „sprint cripto” internațional de o săptămână. În loc să se concentreze doar pe închiderea site-urilor sau urmărirea operatorilor individuali, inițiativa s-a axat pe rețelele financiare care mențin în viață ecosistemele ilegale de streaming.

Ascensiunea criptomonedelor în rețelele ilegale de streaming

Informațiile colectate în timpul operațiunii au relevat o accelerare clară a adoptării plăților în cripto în rândul furnizorilor ilegali de IPTV. Criptomonedele au devenit un mecanism preferat pentru plățile abonamentelor, recompensele afiliaților și comisioanele.

În centrul operațiunii a stat o abordare tehnică coordonată. Investigatorii au lucrat în timp real, punând la comun informații de pe mai multe platforme, obținând astfel o imagine completă a activității financiare din spatele rețelelor de piraterie.

Ce a descoperit Cyber Patrol:

· 69 de site-uri piratate identificate și vizate;

· 25 de servicii IPTV ilicite care folosesc cripto;

· 44 de site-uri plasate sub investigație activă;

· site-urile vizate au generat 11.821.006 vizite anuale;

· aproximativ 55.000.000 de dolari în criptomonede urmărite în conturi asociate acestor servicii;

· mai multe servicii rămân sub investigație continuă atât publică, cât și privată.

„Acest efort comun subliniază importanța și puterea colaborării public-private în combaterea criminalității digitale, care a fost parte integrantă a muncii noastre. De asemenea, evidențiază că infracțiunile nu se pot ascunde ușor pe blockchain, unde natura pseudo-anonimă a criptomonedelor face tranzacțiile ilicite mai ușor de descoperit decât banii cash sau alte forme de plată. Pirații digitali vor realiza, curând, că folosirea criptomonedelor nu îi ajută să se ascundă, ci dimpotrivă”, a declarat Lilija Mazeikiene, head of investigations Binance EMEA.

Potrivit acesteia, deși infractorii sunt atrași de criptomonede pentru viteza transferurilor în sistemul blockchain și interoperabilitate globală, transparența inerentă a blockchain-ului face tranzacțiile ilicite urmăribile. Fiecare transfer lasă o urmă permanentă, publică, pe care investigatorii o pot analiza retroactiv. De fapt, Cyber Patrol a transformat transparența blockchain-ului într-o armă împotriva infractorilor care încercau să o exploateze.